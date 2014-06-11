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فتّة البامية على الطريقة السعودية

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فتّة البامية على الطريقة السعودية فتّة البامية على الطريقة السعودية

الأربعاء 11-06-2014 19:15

المقادير:
-ملعقتان كبيرتان من زيت دوار الشمس
-حبتان متوسطتا الحجم من البصل المقطع إلى قطع صغيرة
-4 فصوص من الثوم
-قرن من الفلفل الأخضر الحار، حسب الرغب
-كيلوغرام من اللحم المقطّع إلى قطع صغيرة
-ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة المطحونة
-رشة من الملح
-كيلوغرام من حبّات البامية الصغيرة
-ربع لتر من مرق اللحم
-ملعقة صغيرة من السكر
-ملعقة ونصف الملعقة من الزبادي
-رشة من الزعفران الناعم
-نصف لتر من الماء المغلي
-ملعقتان كبيرتان من معجون البندورة
-خبز أسمر محمّص

طريقة التحضير:
1 -يسكب الزيت في قدر توضع على النار، ويقلب فيها البصل، ثم يضاف الثوم وقرن الفلفل، مع التحريك، حتى يصبح لونها ذهبياً.ثم، يضاف اللحم بعد تنظيفه، ويترك لـ10 دقائق، ويحرّك، وتنثر البهارات والملح، مع التقليب.
2 -تغسل البامية بعد التخلّص من رؤوسها.ثم، تقلب في مقلاة تحتوي على الزيت، وذلك لـ7 دقائق.وبعد أن تجفّ من الزيت، يسكب مرق اللحم وتضاف ملعقة صغيرة من السكر إليها، وتترك على نار هادئة لـ10 دقائق، ثم تضاف إلى قدر اللحم.
3 - يسكب الزبادي في وعاء، تضاف ملعقة من الزعفران المطحون مع الماء المغلي إليه ومعجون البندورة، مع التقليب جيداً، ثم تصبّ على البامية واللحم، وتترك على نار هادئة مع الماء المغلي، وذلك حتى نضوج اللحم.
4- يوزّع الخبز المحمص في صينيّة غير معدنية، وتسكب البامية فوقه، وتزيّن بالكزبرة الخضراء.

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