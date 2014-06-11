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حكم ياباني وآخر إيراني في مباراة افتتاح كأس العالم

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حكم ياباني وآخر إيراني في مباراة افتتاح كأس العالم حكم ياباني وآخر إيراني في مباراة افتتاح كأس العالم

الحكم الياباني نيشيمورا

يأمل البرازيلي أن يكون تعيين الحكم الياباني يويتشي نيشيمورا، فأل خير على الفريق هذه المرة، وذلك بعد أن كان آخر حكم يقود مباراة شارك فيها السيليساو في نهائيات كأس العالم في جنوب إفريقيا قبل أربع سنوات، وانتهت بخسارته أمام هولندا 1-2 في الدور ربع النهائي.

واختارت لجنة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الياباني يويشي نيشيمورا (42 عاما) لقيادة المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين البرازيل وكرواتيا المقررة الخميس في ساو باولو.

وسيعاونه مواطناه تورو ساغارا وفوشيياكي ناغي، على أن يكون الإيراني علي رضا فاغاني حكما رابعا.

وكان نيشيمورا اختير أفضل حكم في آسيا عام 2012، وسبق له أن أشرف على أربع مباريات في كأس العالم في جنوب إفريقيا 2010 بينها لقاء الدور ربع النهائي بين البرازيل وهولندا.

وسيصبح نيشيمورا ثالث ياباني يشرف على مباراة في كأس العالم بعد شيزوو تاكادا (1986 و1990) وتورو كاميكاوا (2002 و2006).

واستهل نيشيمورا مشواره الدولي في 2004، وأدار نهائي كأس العالم تحت 17 سنة 2007 بين إسبانيا ونيجيريا، نهائي كأس العالم للأندية 2010 بين مازيمبي الكونغولي وإنتر ميلان الإيطالي، كما تم اختياره في كأس امم افريقيا 2008.

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أونا

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