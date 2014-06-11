مطالبات أمريكية بالإفراج عن شاعر قطري متهم بإهانة حمد بن خليفة

طالب نشطاء أمريكيون، بإطلاق سراح، محمد بن الذيب العجمى، المحكوم عليه بالسجن فى قطر لمدة 15 عاماً، بتهمة إهانة أمير قطر حمد بن خليفة آل ثانى، الذى سلم الحكم طواعية لنجله “تميم” منذ عدة أشهر، حيث عقد النشطاء مؤتمراً صحفياً، يوم الثلاثاء، بالعاصمة واشنطن، لإعلان تضامنهم مع “العجمى”.

وشارك فى المؤتمر ممثلون عن مجموعة من المنظمات المعنية بالحريات وحقوق الإنسان منها “بين أمريكا” و”كودبينك” و”هيومان رايتس ووتش” و”أطلس ليدرز سنتر”، التى طالبت بإطلاق سرح الشاعر السجين.

هذا وألقيت، خلال المؤتمر الصحفى، كما نقلته وكالة الأناضول ، الذى حضرته مجموعة من وسائل الإعلام قصيدة للشاعر “العجمى” بعنوان “قصيدة من زنزانة”، ألقتها الفنانة التونسية إكرام يعقوبى.

ودعا المشاركون فى المؤتمر وزارة الخارجية الأمريكية إلى التباحث مع السلطات القطرية لإطلاق سراح الشاعر الذى سجن “من غير ذنب سوى أنه تكلم” على حد تعبير ماديا بينجامين، إحدى مؤسسات منظمة “كود بينك”.

والشاعر محمد العجمى، معروف باسم محمد بن الذيب، اعتقل فى العام 2011 بتهمة التحريض على الثورة والإطاحة بنظام الحكم، بعد نشر قصيدة “الياسمين”، والتى وجه فيها انتقادات شديدة للأنظمة العربية وخصوصا نظام بلاده، قائلاً: “كلنا تونس بوجه النخبة القمعية”.

كما تضمنت القصيدة، التى أشاد فيها بالثورة التونسية، وانتفاضات الشعوب فى كثير من الدول، فيما بات يُعرف بـ”الربيع العربى”، وانتقادات لأمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى، فيما لاقى الحكم انتقادات حقوقية دولية.