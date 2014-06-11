سرقة سيارة مواطنة بعد إعلان على «دوبيزل»

تعرضت سيدة إماراتية لسرقة سيارتها على يد مشتري محتمل بعدما وضعت إعلانا لبيعها على موقع دوبيزل للإعلانات المبوبة الشهير.

ونظرت محكمة أبوظبي أمس الثلاثاء في قضية السيدة التي أوضحت بأنها نشرت الإعلان عبر الإنترنت واتفقت مع الشاري المحتمل على مقابلته في مدينة خليفة، حيث طلب اختبار قيادة السيارة ولكنه ذهب ولم يعد.

واتصلت السيدة بالشرطة التي أصدرت مباشرة أمراً عاماً بالبحث عن السيارة واعتقال السارق.

ونقل موقع "ذا ناشيونال" عن السيدة الإماراتية قولها، أن الغريب في الأمر أنه تم تسجيل عدة غرامات بحق السيارة "وجها لوجه" مع السائق السارق رغم إصدار الشرطة للأمر عام بإيقافه.

ولكن في نهاية المطاف تم إيقاف السائق وأعيدت لها سيارتها.

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