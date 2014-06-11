صحيفة موريتانية تكشف عن انضمام قيادي أزوادي للقتال مع “أنصار الشريعة” في ليبيا

كشفت اليوم صحيفة “الوطن” الموريتانية عن أن زعيم تنظيم أﻧﺼﺎﺭ ﺍلدين ﺇﻳﺎﺩ ﺃﻍ ﻏﺎﻟﻲ – ﺍﻟمطلوب ﻟﻠﻌدﺍﻟﺔ في مالي – انضم الى جماعة ” أﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ” ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻓﻲ مدينة ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ ﺑالتحديد ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺃﻧﺼﺎﺭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺿﺪ النظاﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ.

ونقلت الصحيفة الموريتانية عن مقاتل سابق في تنظيم ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟدين – طلب عدم الكشف عن هويته – أنه قدم ﺇﻟﻰ ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟدين مع ﺯﻋﻴﻤﻬم ﺇﻳﺎﺩ ﺃﻍ ﻏﺎﻟﻲ ، ﻭﺍﻧﻀﻤﻮﺍ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﻓﻲ ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ.

ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﻠﻘﻮﻩ ﺣﻴﻦ ﻭﺻﻮﻟﻬﻢ ﻫﻮ التدريب العسكري ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺕ تدريب ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻧﺼﺎﺭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ.. ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺃﻧﻪ ﺍﺷﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ، ﻭﺃﻛﺪ ﻟﻨﺎ ﺄﻥ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻹﻓﻮﻏﺎﺳﻲ ﺇﻳﺎﺩ ﺃﻍ ﻏﺎﻟﻲ ﻣﻦ الاﺻﺪﻗﺎﺀ المقربين لأﺣﺪ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ و يدعىﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ .

وكانت بعض قيادات الجماعات المسلحة في شمال مالي قد توارت عن الانظار بعد تحرير فرنسا للشمال المالي من ايدي الجماعات المسلحة.