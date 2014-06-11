أخبار عاجلة

«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

صحيفة موريتانية تكشف عن انضمام قيادي أزوادي للقتال مع “أنصار الشريعة” في ليبيا

Google+ Print
صحيفة موريتانية تكشف عن انضمام قيادي أزوادي للقتال مع “أنصار الشريعة” في ليبيا صحيفة موريتانية تكشف عن انضمام قيادي أزوادي للقتال مع “أنصار الشريعة” في ليبيا

إياد غالي

كشفت اليوم صحيفة “الوطن” الموريتانية عن أن زعيم تنظيم أﻧﺼﺎﺭ ﺍلدين ﺇﻳﺎﺩ ﺃﻍ ﻏﺎﻟﻲ – ﺍﻟمطلوب ﻟﻠﻌدﺍﻟﺔ في مالي – انضم الى جماعة ” أﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ” ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻓﻲ مدينة ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ ﺑالتحديد ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑ ﺃﻧﺼﺎﺭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺿﺪ النظاﻡ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ.

ونقلت الصحيفة الموريتانية عن مقاتل سابق في تنظيم ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟدين – طلب عدم الكشف عن هويته – أنه قدم ﺇﻟﻰ ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺗﻠﻲ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟدين مع ﺯﻋﻴﻤﻬم ﺇﻳﺎﺩ ﺃﻍ ﻏﺎﻟﻲ ، ﻭﺍﻧﻀﻤﻮﺍ ﺃﻳﻀﺎً ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﻓﻲ ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ.

ﻭﺫﻛﺮ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺗﻠﻘﻮﻩ ﺣﻴﻦ ﻭﺻﻮﻟﻬﻢ ﻫﻮ التدريب العسكري ﻓﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮﺍﺕ تدريب ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﻧﺼﺎﺭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻐﺎﺯﻱ.. ﻣﻮﺿﺤﺎً ﺃﻧﻪ ﺍﺷﺘﺮﻙ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ، ﻭﺃﻛﺪ ﻟﻨﺎ ﺄﻥ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻹﻓﻮﻏﺎﺳﻲ ﺇﻳﺎﺩ ﺃﻍ ﻏﺎﻟﻲ ﻣﻦ الاﺻﺪﻗﺎﺀ المقربين لأﺣﺪ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ و يدعىﺃﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ .

وكانت بعض قيادات الجماعات المسلحة في شمال مالي قد توارت عن الانظار بعد تحرير فرنسا للشمال المالي من ايدي الجماعات المسلحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا