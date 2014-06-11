سفير إثيوبيا لدى القاهرة: انفراجة كبيرة في العلاقات بين البلدين

كشفت مصادر مصرية وإثيوبية، عن بوادر انفراجة كبيرة في العلاقات بين البلدين الأفريقيين اللذين يتقاسمان، مع دول أخرى، الاستفادة من مياه النيل، وذلك بعد أن وصلت الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا إلى ذروتها من حيث التأزم خلال فترة حكم جماعة الإخوان.

وقال سفير إثيوبيا لدى مصر محمود درير، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية نشرتها في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن «ما نشهده الآن عودة المياه إلى مجراها الصحيح بين مصر وإثيوبيا، وهي أساس لتأسيس لعلاقات مبنية على الثقة المتبادلة، وعلاقات تليق بحضارتين عريقتين في أفريقيا، لشعبين تربطهما علاقات نعتبرها نحن في إثيوبيا أبدية وأزلية».

وأضاف السفير الإثيوبي: «خلال الفترة المقبلة، سوف تكون هناك اتصالات متواصلة ومكثفة على أعلى المستويات بين البلدين، وأول هذه البوادر ستكون في لقاء يجمع رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك على هامش القمة الأفريقية في مالابو، خلال الأسبوعين المقبلين».

وأكد «درير» أن وزير الخارجية الإثيوبي الذي زار مصر أخيرا، قدم دعوة للرئيس المصري لزيارة إثيوبيا. وأضاف أن هناك تشاورا على مستوى وزراء الخارجية لتفعيل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين والتي ستعقد في أديس أبابا.

وعن مشكلة سد النهضة قال: «نحن لا نختزل علاقاتنا مع مصر الشقيقة في قضية سد النهضة، والتي – كما قال وزير خارجيتنا – سيكون لها حل في المستقبل».