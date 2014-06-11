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«استطلاع»: ديلما روسيف تتقدم منافسيها على رئاسة البرازيل

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أظهر استطلاع للرأي نشر، الثلاثاء، أن التأييد لرئيسة البرازيل، ديلما روسيف، يواصل التراجع قبل انتخابات الرئاسة، التي ستجرى، أكتوبر المقبل، لكنها مازالت تتقدم بفارق مريح على منافسيها الرئيسيين.

وأشار الاستطلاع، الذي أجرته شركة «إيبوبي» لأبحاث الرأي العام، إلى أن «روسيف، وهي يسارية تنتمي لحزب العمال الحاكم، حصلت على 38% من أصوات من شملهم الاستطلاع، وهي نسبة منخفضة بعد حصولها على 40% في استطلاع سابق، مايو الماضي».

وعبر 22% عن تأييدهم للسناتور آسيو نيفيس، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي لتيار الوسط وأبرز منافس لـ«روسيف»، بينما حصل إدواردو كامبوس، حاكم ولاية بيرنامبوكو بشمال شرق البلاد والمرشح عن حزب سياسي منافس على 13% بزيادة نقطتين مئويتين في الاستطلاع السابق.

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