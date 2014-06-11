شوارع دبي تنبض بالأناقة…!

تُعتبر مدينة دبي حالياً عنواناً للأناقة منافسةً بذلك مدناً عالمية عدّة، من حيث استقطابها لأهمّ وأكبر الماركات العالمية، كما باتت مركزاً مهمّاً للتسوّق.

وكيف لا؟ وهي المدينة التي استحقّت بجدارة أن تكون هدفاً لأهمّ الماركات التجارية ودور الأزياء العالمية للتسويق لها في المنطقة العربية.

انعكس هذا التميّز، فباتت الأناقة تنبض في شوارعها؛ يكفي أن تتجوّل في شوارع المدينة وأسواقها كما في مطاعمها… لتكوّن فكرة عن كلّ ما هو جديد وعصريّ من خلال سيّدات أنيقات، اخترن ما يُناسبهن من ماركات مختلفة لإطلالة مميّزة وساحرة وعصرية!.

اختارت لك "سيدتي" بعض الصور من الحساب الأشهر على INSTAGRAM Dubaistreetstyle.

تابعي أيضاً:

التركواز يزيد من ثقتك بنفسك

أبرِزي الجانب القويّ من شخصيتك مع طبعة النمر

اخترنا من الجميلة:

مجوهراتك ورود مغزولة من الذهب والماس