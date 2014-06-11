تجوّلي في أفخم القصور السياحيّة

للفخامة والروعة عنوان، وليس أدلّ عليه من تلك القصور التي تُعتبر تحفة فنيّة في هندستها، وآية جماليّة في تصميماتها، حيث تشهد على مجموعة من الحضارات العريقة التي تعاقبت على مرّ العصور.

"سيدتي نت" يرافقك في جولة على أشهر القصور في العالم المفتوحة للزيارة، حيث يفوح منها عبق التاريخ.

1- "متحف القصر الإمبراطوري"

يقع "متحف القصر الإمبراطوري" Forbidden City في وسط مدينة "بكين" الصينيّة، ويُعتبر من أكبر القصور في العالم، بفضل امتداده على مساحة 720000 متر مربع. بُني في سنة 1420، ويتألف من980 مبنى، ومن 8,704 غرفة، ويتراءى حوله خندق بعمق 6 أمتار.

كان هذا القصر بمثابة موطن لأربعة وعشرين من الأباطرة الصينيين.يجسّد تصميمه الفخم أصالة العمارة الصينية التقليدية، وقد بات اليوم نقطة جذب سياحيّة رئيسة في الصين.

وينبغي على السائحين الدخول عن طريق بوابة "ميريديانو"، وهي بوابة ضخمة، ترتفع على شكل حرف "يو" U في الطرف الجنوبي. ولا بدّ لك من زيارة متحف القصر الذي يُعتبر كنزاً من الآثار الثقافية والتاريخية الصينية. كما يُنصح بارتداء أحذية المشي المريحة، بالنظر إلى مساحاته الفسيحة.

وبإمكان الزائرين دخول القصر يومياً، من الثامنة والنصف صباحاً ولغاية الرابعة من بعد الظهر؛ وذلك مقابل 9.6 دولارات أمريكية.

2- "قصر فرساي"

بناه الملك لويس الثالث عشر، في سنة 1624. ويُعتبر "قصر فرساي" Château de Versailles واحداً من أكبر القصور والقلاع في العالم. بقي مقر الإقامة الرسميّة لملوك فرنسا حتى أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 1789، حين أُجبرت العائلة المالكة على العودة إلى "باريس" خلال الثورة الفرنسية. القلعة هي واحدة من مناطق الجذب الأكثر زيارة في فرنسا.

ويضمّ القصر حوالى 2،143 نافذة و1،252 موقداً و 67 سلماً. وهو يُجسّد مثالاً للفنّ الفرنسيّ خلال القرن الـ18، ما جعله واحداً من المعالم التاريخية المُدرجة على لائحة التراث العالمي لليونسكو لمدّة 30 سنة.وتحيط به مجموعة من البساتين والحدائق الخلابة المزيّنة بعددٍ من المنحوتات والنوافير، ممّا يجعلها وجهة مثاليّة لنزهة صيفيّة في أشعة الشمس.

كذلك يضمّ القصر غرفة نوم نابوليون وصالون المرايا الذي كان يستخدمه لويس الرابع عشر كغرفة مجلس، إلى جانب صالون هرقل الذي زيّنت أسقفه أجملُ اللوحات، بحيث بات اليوم متحفاً وطنياً لا بدّ لك من زيارته مقابل 20.3 دولاراً أمريكياً.

3- "قصر شامبور"

بدأ الملك فرانسوا الأول بناء "قصر شامبور" Château de Chambord سنة 1519، قبل أن يتمكّن من ممارسة هواية الصيد في الغابات القريبة منه.

ويُعتبر القصر هو الثاني الأكثر زيارة في فرنسا بعد "فرساي"، ويعكس تحفةً من عصر النهضة الفرنسية التي تمزج أشكال القرون الوسطى التقليدية مع الهياكل الإيطالية الكلاسيكيّة. يضمّ هذا القصر 440 غرفة و365 موقداً و 84 سلّماً.

تُفتح أبوابه يومياً من العاشرة صباحاً، حتى الخامسة من بعد الظهر، مقابل 14.95 دولاراً أمريكياً للشخص.

4- "قصر بينا" الوطني

بنى الملك فرديناند الثاني "قصر بينا الوطني" Pena National Palace، وفق الأسلوب الرومانسي، في وسط "البرتغال"، على أنقاض دير تضرّر بشدّة في زلزال "لشبونة" الكبير.

يربض هذا القصر على تلّة عالية فوق "سينترا"، وقد صمّم كدار اصطياف للعائلة المالكة.تزيّنه الأعمدة المزخرفة والأسقف المقوّسة المغربية والبلاط البرتغاليّ من الداخل.

يفتح أبوابه من 1 أبريل (نيسان) حتى 30 سبتمبر (أيلول)، من العاشرة صباحاً حتى السابعة مساءً، ومن 1 أكتوبر (تشرين الأول) حتى 31 مارس (آذار)، من العاشرة صباحاً حتى الخامسة من بعد الظهر، مقابل 18.35 دولاراً أمريكياً للشخص.

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