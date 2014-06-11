أخبار عاجلة

«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

40 مكياجاً مميزاً لمشجّعات الفريق الألماني

Google+ Print
40 مكياجاً مميزاً لمشجّعات الفريق الألماني 40 مكياجاً مميزاً لمشجّعات الفريق الألماني

برز المكياج الأصفر في موضة صيف 2014، وتنوّعت أشكاله وتدرجاته، إضافة إلى أحمر الشفاه الأحمر الذي يعتبر من ركائز الشفاه الجميلة.

فإذا كنت من مشجّعات الفريق الألماني في المونديال، يُمكنك الاستفادة من صيحات الموضة وتشجيع فريقك بمكياج مميّز من ألوان الأحمر، والأصفر والأسود.

قد يعجبك:

موقع "سيدتي نت" يقدّم لك خطوات سهلة للحصول على مكياج ألماني:
- ضعي ظلال العين الأصفر فوق عينيك، واختاري درجة اللون بحسب بشرتك.
- ارسمي جفنك العلوي بالأي لاينر الأسود، بشكل مجنّح، وأضيفي الماسكرا لتكبير العين.
- استخدمي أحمر الشفاه الأحمر القويّ لشفاه لافتة.
وبذلك تحصلين على مكياج ناعم، يُواكب الموضة، ويعكس تشجيعك للفريق الألماني في المونديال.
أمّا إذا كنت تبحثين عن إطلالة ألمانية مميّزة ولافتة، فإليك بالصور أبرز أشكال المكياج التي يمكنك تطبيقها خلال النهار أو حتى في سهراتك.

 

تابعي أيضاً:

كيف تحصلين على مكياج عيون جانيت جاكسون؟

بالفيديو: تعلّمي طريقة وضع الآي لاينر الأخضر

شخصيات ديزني تغزو عالم المكياج!

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا