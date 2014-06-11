40 مكياجاً مميزاً لمشجّعات الفريق الألماني

برز المكياج الأصفر في موضة صيف 2014، وتنوّعت أشكاله وتدرجاته، إضافة إلى أحمر الشفاه الأحمر الذي يعتبر من ركائز الشفاه الجميلة.

فإذا كنت من مشجّعات الفريق الألماني في المونديال، يُمكنك الاستفادة من صيحات الموضة وتشجيع فريقك بمكياج مميّز من ألوان الأحمر، والأصفر والأسود.

قد يعجبك:

موقع "سيدتي نت" يقدّم لك خطوات سهلة للحصول على مكياج ألماني:

- ضعي ظلال العين الأصفر فوق عينيك، واختاري درجة اللون بحسب بشرتك.

- ارسمي جفنك العلوي بالأي لاينر الأسود، بشكل مجنّح، وأضيفي الماسكرا لتكبير العين.

- استخدمي أحمر الشفاه الأحمر القويّ لشفاه لافتة.

وبذلك تحصلين على مكياج ناعم، يُواكب الموضة، ويعكس تشجيعك للفريق الألماني في المونديال.

أمّا إذا كنت تبحثين عن إطلالة ألمانية مميّزة ولافتة، فإليك بالصور أبرز أشكال المكياج التي يمكنك تطبيقها خلال النهار أو حتى في سهراتك.

تابعي أيضاً:

كيف تحصلين على مكياج عيون جانيت جاكسون؟

بالفيديو: تعلّمي طريقة وضع الآي لاينر الأخضر

شخصيات ديزني تغزو عالم المكياج!