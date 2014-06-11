فرقة من جميلات البرازيل تشجع نيمار ومنتخب السامبا في المونديال

نشرت إحدى الفرق البرازيلية، تضم أجمل فتيات البرازيل فيديو ترويجي لتشجيع منتخب السامبا، استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم، التى ستنطلق الخميس القادم، حيث قررت تحفيز نيمار ورفاقه قبل المونديال بأغنية خصصت لهم.

وقد أثار النجم البرازيلي نيمار رعبا في معسكر منتخب بلاده في تريسبوليس عندما سقط على الأرض بسبب الآلام التي فاجأته أثناء مران منتخب البرازيل ، ولكن بعد دقائق من الراحة نجح نجم برشلونة الإسباني في الوقوف والمشي مجدداً.

وأظهر نيمار مهاجم المنتخب البرازيلي خلال تدريب راقصو السامبا، مجموعه من المهارات التي ينوي تقديمها في كأس العالم المقبل… أنبرى نيمارلتسجيل ركلة جزاء، ونفذها بطريقة عجيبة تمكن بها من خداع حارس المرمى فيكتور.

وتستعد البرازيل للحصول على اللقب السادس، على أمل استغلال عنصري الأرض والجمهور.