تحدث الرئيس السيسى إلى المصريين مرتين، يوم الأحد ــ يوم التنصيب ــ الأولى كانت كلمة مقتضبة وسريعة عقب أدائه اليمين الدستورية، والثانية كانت فى المساء أثناء حفل الاستقبال الذى جرى فى حديقة قصر القبة، وكان حديث المساء مطولاً وأقرب إلى خطة عمل، شملت السياسى والاقتصادى والثقافى والاجتماعى.

فى المرتين تحدث عما يمكن أن نعتبره تصوراً لهوية مصر، وهذا التصور يدحض ما قيل من قبل عن أن السيسى متأثر بعبدالناصر، وربما يحمل إعجاباً خاصاً بشخصية عبدالناصر، لكن حديثه يوم الأحد صباحاً ثم مساء وأحاديثه من قبل تثبت أنه أقرب إلى نموذج محمد على منه إلى عبدالناصر، وبدا هذا جلياً فى حديثه عن «هوية مصر»، إذ أكد على العروبة والإسلام فى تكوين مصر، وأكد أيضاً على البعد الأفريقى وارتباطنا بالقارة السمراء ثم أضاف الدائرة المتوسطية، والحق أننا منذ صدور كتاب «فلسفة الثورة» سنة 1954 والحديث يقتصر على الدائرة العربية ثم الأفريقية والإسلامية وجرى إهمال البعد المتوسطى، حتى بات ذلك البعد يرتبط فى أذهان الكثيرين بعصر ما قبل ثورة 1952 وعند البعض ارتبطت بالحقبة الاستعمارية.

والحق أن تأثير البعد المتوسطى فينا وتأثيرنا فيه لا يمكن إنكاره جغرافياً وتاريخياً، جغرافياً نحن نطل شمالاً من حدود ليبيا وحتى حدود فلسطين على المتوسط، وذات يوم فى العصر الهلنيستى كانت الإسكندرية عاصمة مصر وعاصمة الدنيا، وكانت مكتبة الإسكندرية القديمة مركزاً للفلسفة وللثقافة وللعلم فى الدنيا كلها، وكانت هناك علاقات تجارية وإنسانية قائمة طوال الوقت بين المدن فى شمال المتوسط وجنوبه، وتثبت الكثير من الوثائق أن العلاقات بين دمياط ورشيد والإسكندرية لم تنقطع بين مدن وموانئ مثل جنوة والبندقية ومارسيليا وغيرها، حتى أثناء الحروب الصليبية استمرت العلاقات التجارية قائمة، واستمر توافد الأوروبيين على هذه المدن والعكس صحيح أيضاً، لا أحد ينكر أن انفتاحنا على الدائرة المتوسطية ضعف فى فترة الحكم العربى لمصر وما إن جاء العصر الحديث ومحمد على حتى أعاد الاهتمام لهذا البعد، بانفتاحه على إيطاليا ثم فرنسا، ولا ننسى أنه كان يونانى الأصل واستمر هذا الانفتاح والاهتمام بالدائرة المتوسطية حتى قيام ثورة 1952 ورغم استبعاد الدائرة المتوسطية من دوائر «فلسفة الثورة» فإن علاقتنا بأوروبا لم تنقطع، حتى وقع العدوان الثلاثى علينا سنة 1956 وتورطت فيه فرنسا، لكن ما لبثت العلاقات أن عادت، ثم وجدنا تعاطفاً من الرئيس ديجول معنا أثناء وبعد كارثة سنة 1967، وفى زمن مبارك جرى الاهتمام بالبعد المتوسطى، لكنه كان اهتماماً سياسياً قصير النظر، إذ حاول مبارك أن يستفيد من الأوروبيين لتقليل الضغوط الأمريكية عليه فى قضايا الحريات والديمقراطية.

الدائرة المتوسطية بالنسبة لنا، حقيقة جغرافية لا يمكن الإفلات منها، ودولها اليوم ليست هى نفسها أيام محمد على، وقتها كانت أوروبا تمثل التقدم العلمى والصناعى فى العالم، وهى لم تعد كذلك اليوم، وبسبب ضعفها تراجع البعد الاستعمارى لديها لكن مازال لدى أوروبا النموذج السياسى ودولة الحريات، ومن ثم فإن الانفتاح عليها سوف يكون مفيداً لنا فى هذا الجانب، وهناك البعد الثقافى والفكرى الذى لا يمكن إغفاله.

البعد المتوسطى الذى تحدث عنه الرئيس السيسى، حقيقة جغرافية وتاريخية، وننتظر أن يتم تفعيل هذا البعد سياسياً وثقافياً وتعليمياً.