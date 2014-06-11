لا تكن صنمًا.. ولا تعبد صنماً

محفورة أمام عينى على الورق.. وترن فى أذنى بصوته.. كلمات أمل دنقل المبدع بغير حدود ولا سقوف: «لا تصالح»، ولا أجد سواها بحروفها ومضامينها خطاباً أوجهه لصانعى القرار ومتخذه فى مرحلة مقبلة من عمر الوطن!

مع الذين صنعهم الاحتلال البريطانى واتخذوا من دين الله ستاراً يحملون من ورائه الخناجر يغمدونها فى جسد الأمة وقلب الوطن.. لا تصالح!

ومع الذين مزقوا رحم الوطنية وهتكوا عرض الأرواح التى استشهدت دفاعاً عن الأرض والعرض والاستقلال والشرف، الأرواح التى صعدت متعانقة من حنا ومينا ومحمد وأحمد، لا تصالح!

.. مع الذين فرقوا ديننا شيعاً وأحزاباً وجماعات وجمعيات وجعلوا غاية الدين حف الشوارب وإطلاق اللحى وإشاعة القسوة والغلظة والجهل والجهالة حتى مع أزواجهم اللاتى جعلهن رب العزة للسكن والمودة والرحمة.. لا تصالح.

.. مع الذين نهبوا وسلبوا واستباحوا خيانة الأمانة التى أقسموا على صيانتها يوم قالوا «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً..» لا تصالح!

.. مع الذين أهدروا نتائج الانتصار العظيم فى أكتوبر 1973 وأطاحوا بأحلام ومستقبل مئات الألوف من الشباب، الذين مكثوا فى الخنادق وبذلوا الدم والعرق والأرواح سنين امتدت منذ الخامس من يونيو، وشاركوا فى الصمود وإعادة البناء ومهدوا للانتصار فى رأس العش والجزيرة الخضراء وشدوان وحرب الاستنزاف.. لا تصالح!

.. مع الذين فسدوا وأفسدوا وزرعوا الفساد فى كل سنتيمتر، ونسفوا كل القيم والمعانى النبيلة وجعلوا قيمة الإنسان لا ترتبط بشرف العمل وشرف الإنتاج وشرف التضحية وشرف الإيثار وشرف التماسك الجماعى وشرف اللقمة الحلال وشرف الحفاظ على الوجدان الحضارى والثقافى والعقيدى للأمة، واستبدلوا بذلك كله استمداد القيمة مما فى الجيوب والخزائن من أموال، حتى وإن كانت حراماً من حرام فى حرام، وبالانتهازية ولعق الأحذية وبالنفاق الرخيص للحاكم وأسرته لا تصالح!

.. ومع الذين طاوعتهم أيديهم على أن يسلخوا جلود بطون أمهاتهم، ليجعلوها طبولاً يدقون عليها لمن بيده العصا والجزرة، ولم ولن يجدوا مانعاً من أن تكون أقلامهم هى السكاكين التى سلخت تلك الجلود، وأن تكون حناجرهم هى التى علت وتعلو للتغطية على أنين وألم الأمهات.. لا تصالح!.

فالأم هى الوطن.. هى العرض.. هى الرحم.. هى الماضى.. والحاضر.. والمستقبل.. هى الماضى فى حكاوى الجدة، وهى الحاضر فى تربية الابن، وهى المستقبل عند هدهدة الحفيد!.. فلا تصالح!

كم من أقلام سالت أحبارها هبابا لطخ شرف الكلمة وأمانة المعنى! وكم من أقلام كانت مثقوبة من خلف، تلتقم العملات ممن يوجهونها ويعلنون أن كل ما فى المحروسة له ثمن.. حتى الكلمة وحتى القيمة والمعنى.. فلا تصالح.

وكم من حناجر نعقت عبر أثير الفضائيات فى الخراب الذى صار إليه الوطن، تعلن أنها أزهى عصور الديمقراطية وأعظم حقب الحرية وأبهى أزمنة الرفاهية والرخاء! فلا تصالح مع تلك الأقلام وتلك الحناجر!

.. لا تصالح التخلف.. ولا تصالح الاستبداد

ولا تصالح الفساد ولا تصالح النفاق

ولا تصالح الغباء وانعدام الخيال..

ولا تصالح الغرور والنرجسية والأصنام دورا أو عبادة!.. فلا تكن صنماً ولا تعبد صنماً!

لا تصالح

ولو منحوك الذهب

أترى حين أفقأ عينيك

ثم أثبت جوهرتين مكانهما

هل ترى؟!

هى أشياء لا تشترى..

...

...

لا تصالح على الدم.. حتى بدم

لا تصالح ولو قيل رأس برأس

أكل الرؤوس سواء؟!

...

لا تصالح لأن كل المخلصين للوطن وللتاريخ وللحضارة وللثقافة ولوجدان الأمة، وكل الأوفياء لأرواح الشهداء لن يصالحوا.

a_algammal@yahoo.co.uk