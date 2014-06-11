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البنك الدولي: 2014 عام «التنمية المخيبة للآمال» في الدول الناشئة

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حذر البنك الدولي، الثلاثاء، الدول الناشئة وعلى رأسها البرزايل أن عليها أن تتوقع تنمية اقتصادية «مخيبة للآمال وأكثر من المتوقع هذا العام، وهي ليست بمنأى عن التذبذب المالي».

وحسب توقعاته الجديدة، اعتبر البنك الدولي أن إجمالي الناتج الداخلي للدول النامية سيتقدم بمعدل 4.8% هذا العام مع تراجع واضح بالنسبة لـ5.3% المتوقعة في يناير وركود بالنسبة للعامين الماضيين.

وحسب البنك الدولي، فهذا التراجع مرده في النصف الأول من السنة إلى «الأزمة في أوكرانيا وإعادة التوازن الاقتصادي في الصين والاضطرابات السياسية في دول مثل البرازيل وتركيا».

وذكر رئيس البنك الدولي، جيم يونج كيم، في بيانه: «نسبة النمو تبقى ضعيفة جدًا في الدول النامية».

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