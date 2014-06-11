المرأة السعودية في «كاونترات الجوازات».. إصرار على النجاح

من جديد تقف المرأة السعودية أمام تحدي اثبات قدرتها على خوض المجالات التي تفتح امامها.

وها هي اليوم تؤدي واحدا من اهم الاعمال التي تتعلق بأمن البلد، والمتعلق بعمل جوازات المطار، فبعد أسبوع من تدشين صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد لكوانترات جوازات النساء في مطار الملك عبدالعزيز. وهي الخدمة الجديدة التي تهدف لضمان خصوصية المرأة وفق الضوابط الشرعية، وذلك من منطلق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في تعزيز دور المرأة لخدمة وطنها.

نعي حجم المسؤولية

تقول فوزية احدى الموظفات في هذا القطاع الجديد بكالوريوس إدارة : أنا اعمل في الجوازات منذ 16 عاماً والآن بعد هذه الخطوة الجديدة والكبيرة أنا وكل زميلاتي متأهبات لإثبات قدرتنا على العمل في أي موقع وتحمل كافة المسؤولية المترتبة على العمل الذي نقوم به.

وأضافت: نحن حريصات على أداء ما هو مطلوب منا وفق أدق التفاصيل، ونعي تماما حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، مؤكدة أن عمل المرأة في هذه الوظائف ليس ديكوراً بل عمل حقيقي ومجال لكشف قدرات المرأة السعودية التي وصلت الى أعلى المراتب العلمية والعملية.

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مشاركة المرأة

في العمل الأمني

من جانبه قال العميد خلف الله الطويرقي مدير عام جوازات منطقة مكة المكرمة أن المرأة ستقوم على خدمة وإنهاء إجراءات سفر المرأة لأن هناك منقبات يرغبن أن تقدم لهن الخدمة من امرأة مثلهن وهو نوع من التسهيل والتيسير على المسافرات ويتم ذلك في مكان مخصص ومستقل بالنساء حفاظا على خصوصية المرأة لتقديم أفضل الخدمات لها وفق الضوابط الشرعية.

واضاف العميد الطويرقي أن ذلك دليل على مشاركة المرأة في العمل الأمني وهي موجودة فعلا في العمل الامني، وطاقة لا بد الاستفادة منها والزميلات جرى تدريبهن وتعليمهن وتأهيلهن بالشكل اللائق والمطلوب، مضيفا أن إدارته ركزت على اختيارات من هن على درجة عالية من التعليم ولديهن شهادات في الحاسب الالي واللغة الانجليزية وعملت على تدريبهن على اعلى مستوى من الخدمات المتقدمة في الحاسب الالي واعطائهن دورات مكثفة على هذه الخدمات التي تقدم للمسافرين، بالإضافة إلى دورات نظرية حول كيفية التعامل مع الراكبة والإجراءات المتبعة في ذلك من حيث سلامة الجواز او الوثيقة او صاحبة الجواز وغيرها من الإجراءات المتبعة وهناك أمور أمنية وتخصص داخل التخصص.

واضاف العميد الطويرقي أن الجوازات فضلت أسلوب التدريب على رأس العمل، والنتائج الاولية مشجعة ولله الحمد وجميع الاصداء حول هذا العمل جيدة سواء كان من المسافرين او الزوار او القادمين جميعهم رحبوا بهذا العمل المميز والمرأة شعرت بمسؤوليتها وتقاسم الرجل في عمله الحساس والدقيق.

وبين العميد الطويرقي أن عدد العاملات الان يغطي الكونترات الموجودة في الصالتين الجنوبية والشمالية في القدوم والمغادرة والان التفكير في صالة الحج، مؤكدا أن المرأة السعودية لا تحتاج إلى تجربة فهي تمارس العمل سواء الاداري او الامني منذ زمن.

واشار مدير عام جوازت منطقة مكة المكرمة ان مثل هذا العمل النجاح لا يتم إلا بعد دراسة دقيقة ولم يكن ظهورهن على الكونترات مفاجأة ويوجد لدينا عاملات عسكريات ومدنيات، المدنيات من السابق والعسكريات لهن سنة ونصف وسعينا لدمجهن مع بعض حتى تكون الاستفادة اكبر.

عمل أمام الجميع

وتقول سامية الصالح مسافرة : جميل أن هذه الخطوة جاءت وان كانت متأخرة بعض الشيء ولكن الاهم انها حضرت.

وتابعت: ميزة العمل في المطارات وجود الأمن بشكل كبير وليس هناك مجال لمضايقة العاملات في مثل بيئة العمل هذه وهي فرصة لتوظيف النساء خاصة اذا ما علمنا أن أكثر من 90% من المستحقات لحافز هن من السيدات والان عملهن في كاونترات الجوازات في المطار أمام حشد من الناس خير شاهد والاهم أنهن يساعدن كثيرا من السيدات اللاتي يرغبن في خصوصية التعامل مع المرأة.

واسترسلت سامية: ليس خافيا أن المرأة أكفأ من الرجل في القيام ببعض الاعمال خاصة وأنها صابرة وتتحمل اكثر وعندها طول بال في التعامل مع أمور يفتقر إليها الكثير من الرجال، وهناك عدد من المجالات يمكن للمرأة أن تؤدي فيها بشكل لافت وأرى أن هناك تشجيعاً لتوظيف السعوديات في الأعمال الإدارية والتقنية لأن هناك فتيات مؤهلات ومتعلمات يخدمن وطنهن وما المانع في أن نرى بنات بلدنا على كاونترات الخطوط السعودية ايضاً؟

وختمت حديثها بقولها ان المرأة السعودية أثبتت وبكل قوة كفاءتها وتحملها لضغط العمل، وقبول الجمهور لها كمقدمة للخدمة في مجالات مختلفة، مثل المستشفيات والبنوك وإدارة المناسبات ووظائف خدمة العملاء والتسويق والمبيعات، وأيضاً نجد السعوديات وبجدارة اخترقن ميادين جديدة، مثل: الهندسة والتصميم وخدمات الوساطة وتقديم حلول للشركات، ولديهن من الحماس والرغبة للعمل في خدمة الوطن وأهله.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي لتفعيل القرارات التي تطالب بالسماح للمرأة بالعمل في جميع المجالات في القطاعين الحكومي والأهلي وفقاً للأنظمة والضوابط الشرعية، ومازالت المطارات والمنافذ تزخر بالعديد من الفرص الوظيفية الواعدة في مجالات مختلفة مثل الجوازات والخطوط السعودية وشركات الطيران الأجنبي.