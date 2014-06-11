الماجستير للزميل إسماعيل إبراهيم في إدارة الأعمال

نال الزميل إسماعيل إبراهيم مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة الطائف والمحرر الصحفي في جريدة "الرياض" درجة الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال من كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الطائف بتقدير "ممتاز".

وقد رفع أبو ريان شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على دعمه لبرامج تنمية الكوادر البشرية في الأمانات والبلديات، منوهاً بدعم ومؤازرة أمين الطائف المهندس محمد بن عبد الرحمن المخرج لإكمال الدراسات العليا، مؤكداً أن حصوله على هذه الدرجة سينعكس على الإرتقاء بالأداء نحو الأفضل لخدمة الأمانة ومنسوبيها والمستفيدين من خدماتها.