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الجوازات: أوقفنا شرط الهوية الوطنية للنساء تقديراً لظروف الأسر وتفادياً للزحام

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الجوازات: أوقفنا شرط الهوية الوطنية للنساء تقديراً لظروف الأسر وتفادياً للزحام الجوازات: أوقفنا شرط الهوية الوطنية للنساء تقديراً لظروف الأسر وتفادياً للزحام

    أوقفت المديرية العامة للجوازات الشرط الخاص بحصول المواطنات على الهوية الوطنية عند رغبتهن في استخراج جواز السفر السعودي، وذلك بشكل مؤقت، تقديرا منها لظروف السفر لدى كثير من الأسر وكذلك تفاديا للزحام.

هذا وباشرت المديرية العامة للجوازات تنفيذ هذا الإجراء في جميع إدارات الجوازات بمناطق المملكة، وتمكين المواطنات من الحصول على جواز السفر دون شرط الحصول على بطاقة الهوية الوطنية.

كما نبه المتحدث الرسمي للجوازات المقدم احمد اللحيدان بأن هذا الشرط أوقف فقط لمن يراجع إدارات الجوازات.. اما من يرغب في اصدار الجواز السعودي عبر نظام (أبشر) فلا بد من استخراج الهوية الوطنية وتسجيل البصمة في إدارات الاحوال المدنية.

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