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هيئة كبار العلماء يبدأون دروسهم في الحرم المكي

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مكة المكرمة - جمعان الكناني

    بدأ أصحاب السماحة والمعالي أعضاء هيئة كبار العلماء في إلقاء الدروس العلمية في الحرم المكي الشريف وقد قامت الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بتنظيم تلك الدروس والإشراف عليها وذلك بالدور الأرضي بتوسعة الملك فهد، وذلك على النحو التالي خلال شهر شعبان:

سماحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان أيام الأحد والأربعاء، والخميس من كل أسبوع، ومعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان يوم الاثنين من كل أسبوع، ومعالي الشيخ علي بن عباس الحكمي يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، ومعالي الشيخ عبدالكريم بن عبدالله الخضير يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. ويتم ذلك انطلاقا من توجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله- في الحرص على تقديم كل ماهو نافع لقاصدي الحرمين الشريفين. أوضح ذلك مدير عام التوجيه والإرشاد في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالعزيز البخيت. وأضاف: الرئاسة تدعو طلاب العلم إلى الاستفادة من هذه الدروس العلمية نسأل الله تعالى أن يجزي أصحاب السماحة والمعالي خير الجزاء في كل ما يقدمونه لإفادة رواد الحرمين الشريفين عموماً، وطلاب العلم خصوصاً، وبارك في جهودهم ونفع بهم الإسلام والمسلمين.

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