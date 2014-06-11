وائل جسار في المستشفى

دخل اليوم الفنان اللبناني وائل جسار إحدى المستشفيات في بيروت حيث يعاني من ارتفاع في درجة حرارته، ومن المتوقع أن يعود وائل إلى منزله غدا.

وطمأن جسار جمهوره عبر "فيس بوك" بعدما نشر صورته وهو على السرير بالمستشفى قائلا:" بحب طمن كل المحبين إني بخير دخلت اليوم المستشفى في بيروت بسبب بعض الرشح والحرارة المرتفعة وإن شاء الله سأعود إلى بيتي غداً. شكراً للجميع بحبكن كتير".

تابعوا أيضاً: أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"