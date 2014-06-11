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وائل جسار في المستشفى

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وائل جسار في المستشفى وائل جسار في المستشفى

الأربعاء 11-06-2014 00:27

دخل اليوم الفنان اللبناني وائل جسار إحدى المستشفيات في بيروت حيث يعاني من ارتفاع في درجة حرارته، ومن المتوقع أن يعود وائل إلى منزله غدا.
وطمأن جسار جمهوره عبر "فيس بوك" بعدما نشر صورته وهو على السرير بالمستشفى قائلا:" بحب طمن كل المحبين إني بخير دخلت اليوم المستشفى في بيروت بسبب بعض الرشح والحرارة المرتفعة وإن شاء الله سأعود إلى بيتي غداً. شكراً للجميع بحبكن كتير".

 

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