ريهانا الأكثر إثارة لعام 2014

جائزة جديدة أضيفت إلى لائحة الجوائز التي حصلت عليها النجمة العالمية Rihanna خلال النصف الأول من عام 2014.

فقد حصلت نجمة الإغراء السمراء على جائزة "Spike Guys’ Choice" كأكثر امرأة مرغوبة لعام 2014، في حفل "Spike Guys’ Choice"، الذي أقيم في مدينة كولفر بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقد تسلمت Rihanna جائزتها من الممثل الكوميدي Kevin Hart الذي مازحها كثيراً على المسرح، عندما لم تتعرَّ كما فعلت في حفل " CFDA".

بدورها، شكرت Rihanna، البالغة من العمر 26 عاماً، كلّ من صوّت لها للفوز بهذه الجائزة وهذا اللقب.

يُذكر أنّ الممثلة المميّزة Sandra Bullock حصلت أيضاً خلال الحفل على جائزة " Decade of Hotness"، أي عقد من الإغراء.

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