أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

وزير الخارجية البريطاني : نصف مليار دولار لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية

  • 24
Google+ Print
وزير الخارجية البريطاني : نصف مليار دولار لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية وزير الخارجية البريطاني : نصف مليار دولار لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية

جدد وزير الخارجية البريطاني وليام هيج التزام بلاده بتحسين ظروف حياة الفلسطينيين من خلال تطوير الخدمات العامة والمساعدة في تطوير القطاع الخاص ، مشيرا إلى تعهد البريطانية بتقديم أكثر من نصف مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة لمساعدة السلطة الفلسطينية.

وأكد هيج، في حفل استقبال أقامته القنصلية البريطانية العامة في القدس مساء اليوم بحضور عدد من الشخصيات الوطنية والرسمية الفلسطينية دعم بلاده لدولة فلسطينية قابلة للحياة جنبا إلى جنب مع إسرائيل، مع “تبادل متوافق عليه للأراضي “. واعتبر هيج أن الوقت الراهن مهم للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مضيفا “إنها اللحظة التي نريد فيها خطوات باتجاه السلام، وهذا التقدم الذي نأمل أن نراه يتطلب روحا مرنة “.

وأكد هيج أن التعليم من الركائز الأساسية لأي شعب متحضر، والشعب الفلسطيني من الشعوب التي تؤمن بقوة التعليم.

وأوضح أن التعاون بين فلسطين وبريطانيا في مجال التعليم يعود لوقت طويل، حيث عملت بريطانيا مع أكثر من 2000 معلم للغة الإنجليزية في الضفة الغربية وقطاع غزة للمساعدة في رفع قدراتهم، خلال السنة الماضية.
> وأضاف أن القطاع البريطاني الخاص يعمل على مساعدة 50 طالبا فلسطينيا، من خلال إحضارهم إلى بريطانيا، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التعليم العالي لخلق المزيد من الفرص للتعلم في بريطانيا، كمساهمة بإيجاد قادة العصر من أجل خلق مجتمع فعال ومتحضر، لبناء دولة فلسطينية قابلة للنمو.

وتابع “رغم المعوقات الكبيرة، إلا أن السلطة الوطنية الفلسطينية قامت بإنجازات مهمة في بناء مؤسسات الدولة، داعيا إلى الاستمرار في هذا النهج لأن الشعب الفلسطيني يستحق حكومة منفتحة وفاعلة، وتتعامل بشفافية، ومساءلة، ونزاهة “.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من اليوم وزير الخارجية البريطاني الذي أكد ضرورة دراسة العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية الواجب فرضهاعلى إيران. ورحب هيج باستعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي للدفع نحو حل الدولتين.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج