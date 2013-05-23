وزير الخارجية البريطاني : نصف مليار دولار لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية

جدد وزير الخارجية البريطاني وليام هيج التزام بلاده بتحسين ظروف حياة الفلسطينيين من خلال تطوير الخدمات العامة والمساعدة في تطوير القطاع الخاص ، مشيرا إلى تعهد الحكومة البريطانية بتقديم أكثر من نصف مليار دولار خلال الأربع سنوات المقبلة لمساعدة السلطة الفلسطينية.

وأكد هيج، في حفل استقبال أقامته القنصلية البريطانية العامة في القدس مساء اليوم بحضور عدد من الشخصيات الوطنية والرسمية الفلسطينية دعم بلاده لدولة فلسطينية قابلة للحياة جنبا إلى جنب مع إسرائيل، مع “تبادل متوافق عليه للأراضي “. واعتبر هيج أن الوقت الراهن مهم للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مضيفا “إنها اللحظة التي نريد فيها خطوات باتجاه السلام، وهذا التقدم الذي نأمل أن نراه يتطلب روحا مرنة “.

وأكد هيج أن التعليم من الركائز الأساسية لأي شعب متحضر، والشعب الفلسطيني من الشعوب التي تؤمن بقوة التعليم.

وأوضح أن التعاون بين فلسطين وبريطانيا في مجال التعليم يعود لوقت طويل، حيث عملت بريطانيا مع أكثر من 2000 معلم للغة الإنجليزية في الضفة الغربية وقطاع غزة للمساعدة في رفع قدراتهم، خلال السنة الماضية.

> وأضاف أن القطاع البريطاني الخاص يعمل على مساعدة 50 طالبا فلسطينيا، من خلال إحضارهم إلى بريطانيا، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التعليم العالي لخلق المزيد من الفرص للتعلم في بريطانيا، كمساهمة بإيجاد قادة العصر من أجل خلق مجتمع فعال ومتحضر، لبناء دولة فلسطينية قابلة للنمو.

وتابع “رغم المعوقات الكبيرة، إلا أن السلطة الوطنية الفلسطينية قامت بإنجازات مهمة في بناء مؤسسات الدولة، داعيا إلى الاستمرار في هذا النهج لأن الشعب الفلسطيني يستحق حكومة منفتحة وفاعلة، وتتعامل بشفافية، ومساءلة، ونزاهة “.

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من اليوم وزير الخارجية البريطاني الذي أكد ضرورة دراسة العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية الواجب فرضهاعلى إيران. ورحب هيج باستعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي للدفع نحو حل الدولتين.

أ ش أ