مديرية أمن بورسعيد تحرر الطفلة المختطفة “مريم”.. وتضبط الخاطفين

تمكنت مديرية أمن بورسعيد من تحرير الطفلة مريم وإلقاء القبض على الخاطفتين اليوم الأربعاء.

وكان تبلغ بتاريخ (4 – 6 – 2014 ) لقسم شرطة الضواحى بمديرية امن بورسعيد من المواطن (ج – ع – م ) – مقيم دائرة قسم الزهور .بإختفاء نجلتة مريم – 3 سنوات .. اثناء تواجدهم بأحد الأفراح بمنطقة الأمل الجديد – دائرة قسم الضواحى .

على الفور أمر اللواء مساعد وزير الداخلية – مدير امن بورسعيد بتشكيل فريق بحث قادة العميد فتح الله حسنى – مدير المباحث الجنائية ..ضم ضباط مباحث قسم شرطة الضواحى برئاسة الرائد وسام اسماعيل – رئيس مباحث الضواحى لكشف ظروف وملابسات الواقعة، حيث توصلت التحريات الى ان وراء ارتكاب تلك الواقعة كلا من :- المدعوة كاميليا عبد الموجود محمد ربان – مقيمة مساكن فاطمة الزهراء – دائرة قسم الضواحى ، المدعوة حنان محمد احمد ابراهيم – مقيمة دائرة قسم الزهور.

حيث توصلت التحريات الى وجود علاقة صداقة بين المتهمتين .. وان الثانية قد سبق لها التزوج عدة مرات ولم تنجب اطفالا وترغب فى تربية احد الأطفال، فعرضت عليها الأولى” اثناء تواجدهما بذات الفرح” ان تقوم بخطف طفلة وتسليمها لها على ان تقوم الاولى بإصطحاب الطفلة الى محافظة الدقهلية وتربيتها هناك بعيدا عن اعين اهل الطفلة حتى لا يفتضح امرهما وبالفعل قاما بتنفيذ مخططهما الإجرامى و قامت المتهمة الاولى بخطف الطفلة (مريم) من داخل الفرح و تسليمها للمتهمة الثانية والتى قامت بدورها بإصطحاب الطفلة الى منطقة الجمالية / الدقهلية (محل اقامتها الأخر) ..والإحتفاظ بالطفلة هناك .

تم ضبط المتهمة الأولى “كاميليا عبد الموجود” وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة وتسليم الطفلة المختطفة “مريم” الى المتهمة الثانية “حنان محمد” مقابل مبلغ مالى (800 جنية ) وهاتف محمول وان الثانية قد توجهت بالطفلة الى منطقة الجمالية دقهلية لتقيم معها هناك .

تم على الفور توجية مأمورية الى حيث تواجد المتهمة الثانية بمحافظة الدقهلية وتم ضبطها وبصحبتها الطفلة المختطفة وبمواجهه المتهمة اعترفت بالإشتراك مع الأولى فى ارتكاب الواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة .