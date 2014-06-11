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«النور» السلفي: من الممكن أن نشارك في الحكومة الجديدة

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«النور» السلفي: من الممكن أن نشارك في الحكومة الجديدة «النور» السلفي: من الممكن أن نشارك في الحكومة الجديدة

يونس مخيون رئيس حزب النور

قالت وكالة رويترز إن حزب النور السلفى بمصر أبدى استعداده للانضمام إلى الجديدة، وهو يسعى من خلالها على ما يبدو ليحل محل جماعة الإخوان المحظورة، ليكون أكبر حركة إسلامية منظمة فى البلاد.

وقال يونس مخيون، رئيس حزب النور، فى مقابلة مع رويترز، إن استراتيجية حزبه هى “إعانة من يحكم البلاد”، مضيفا.. يحظى حزب النور بشعبية كبيرة فى المناطق والأحياء الفقيرة.

وردا على سؤال حول ما إذا كان حزبه سيقبل بمنصب فى الحكومة الجديدة قال مخيون: “ممكن.. ممكن.. أتوقع إن شاء الله”.

وأضاف، “احنا مستعدين.. احنا معندناش مانع لو أى فرصة من خلالها أن احنا نقدم شىء لمصر.. واجب وطنى علينا نسارع إليه”.

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