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ضبط 10 آلاف قطعة سلاح أبيض بميناء العين السخنة بالسويس

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ضبط 10 آلاف قطعة سلاح أبيض بميناء العين السخنة بالسويس ضبط 10 آلاف قطعة سلاح أبيض بميناء العين السخنة بالسويس

 

ميناء السويس

تمكنت مباحث أمن الموانئ والجمارك بمحافظة السويس، من ضبط كمية من السلحة البيضاء ومكياج سيدات مجهول المصدر قبل تهربها عن طريق حاوية قادمة من الصين بميناء العين السخنة بالسويس .

تلقى رئيس مباحث أمن الموانئ بالسويس معلومة تفيد باستعداد أحد الشركات المستوردة للبضائع والحاويات من الصين بجلب عدد كبير من السلحة البيضاء وأدخالها البلاد وبيعها بالسوق السوداء .

على الفور تم إخطار اللواء حسين شاهين مدير مصلحة أمن الموانى ، واللواء ممتاز فهمى مدير مباحث أمن الموانى ، الذى وجه تعليماتهم لامن السويس بضبط هذه الكمية قبل دخولها للبلاد ، وتم التنسيق مع مباحث ميناء العين السخنة و مدير عام الجمارك .

اشتبهت مباحث الموانئ بحاوية 20 قدم من الصين مالكة لشركة تدعى ” أ . أ ” للاستيرا والتصدير وبفحصها على جهاز الاكستريم الاشعاعى تبين وجود اجسام غير معلومة وبتفتيشها عن طريق المانيول تم ضبط بأرضية الحاوية عدد كبير من الكراتيين داخل الحاوية التى قادمة على انها مشمول اعياد ميلاد وهدايا وبداخل هذه الكراتين اسلحة بيضاء ” سلاح قطر ” يبلغ 10 الف سلاح.

تم التحفظ على المضبوطات وجارى فحص باقى الشحنة والحاوية المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة ، واحضار مالك شركة الاستيراد والتصدير لسماع اقواله عن المضبوطات.

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أونا