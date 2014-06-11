مجموعة Moschino الجديدة هوس عاشقات الموضة

منذ أن أطلقت دار Moschino الايطالية مجموعتها الجديدة لخريف وشتاء 2014-2015 والتي قام بتصميمها المدير الابداعي الجديد للدار Jeremy Scott ضمن أسبوع الموضة في ميلان، حتى أصبحت هوس لكل عاشقات الموضة والفاشونيستاز حول العام وخاصة المجموعة المستوحاة من مطعم الوجبات السريعة الأشهر McDonald’s، واليوم أنت أيضاً ستسنح لك الفرصة لاقتناء هذه المجموعة حيث أصبحت متوفرة لدى موقع Stylebop.com الشهير للتسوق على الانترنت.

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