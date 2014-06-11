محمد بن زايد يتلقى رسالة من الرئيس السوداني

تلقى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة من الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، تتصل بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تسلم الرسالة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدى استقباله بقصر الرئاسة أمس، المبعوث الشخصي للرئيس السوداني الفريق طه عثمان أحمد الحسين وزير الدولة مدير مكتب رئيس الجمهورية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية السودان الشقيقة والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.