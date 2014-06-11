سيف بن زايد: المخدرات ألمٌ يشوِّه الحياة

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ في تغريدة على حسابه في تويتر: «المخدرات ألم يشوّه الحياة»، إيذاناً بحملة توعية مجتمعية بمخاطر وأضرار المخدرات؛ تطلقها وزارة الداخلية على مستوى الدولة تحت شعار «قَصَّوا عَلَيْ»؛ تستمر حتى 15 يوليو المقبل.

ونشر سموه مقطع فيديو تعبيرياً «على تويتر» يبين مخاطر المخدرات وأضرارها على الفرد والمجتمع، وما ينجم عنها من آثار سلبية كبيرة، وتهدف الحملة إلى توعية المجتمع من مغبة الوقوع ضحايا في براثن المخدرات؛ وذلك بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل.

جهود مثمرة

ومن جانبه أكد الفريق سيف عبدالله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، أن جهود الإمارات في مكافحة المخدرات والجريمة بمختلف أشكالها تعتبر جهوداً مثمرة، للقضاء على هذه الآفة؛ لما تمثله من مخاطر متعددة الأوجه على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وأن وزارة الداخلية تولي اهتماماً كبيراً لمكافحة المخدرات، بناء على توجيهات سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومتابعته الدائمة والمستمرة لأجهزة مكافحة المخدرات، وحرصه المتواصل على توفير جميع الإمكانات البشرية والفنية والمادية لأجهزة المكافحة بالدولة؛ لتمكينها من القيام بواجباتها في التصدي لهذه المشكلة.

وأضاف الشعفار في تصريح له بمناسبة إطلاق الحملة: إن الخطط وبرامج التوعية التي تنفذها وزارة الداخلية لجميع فئات المجتمع لها دور كبير وانعكاس إيجابي في تعزيز الوعي عند الجمهور بجميع القضايا المجتمعية والأمنية.

تعزيز الوقاية

وأكد المقدم سعيد حسين الخاجة، نائب مدير إدارة الإعلام الأمني، أهمية تعزيز جهود الوقاية، لافتاً إلى أن الحملة تقدّم على مستوى الدولة، أخباراً صحافية هادفة، تحذّر من الوقوع ضحايا لهذه الآفة والابتعاد عن رفقاء السوء، كما سيتم إثراء الحملة بأنشطة توعوية في وسائل الإعلام (المرئية والمسموعة والمقروءة) إلى جانب شاشات المراكز التجارية والبنايات في أبوظبي والإمارات الشمالية وإعلانات توعية على القنوات التلفزيونية والإذاعية والصحف المحلية.

وأضاف أنه سيتم التركيز التوعية على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، ومن خلال خطبة الجمعة للتعريف بأهدافها وتوعية أفراد المجتمع بالأضرار الجسيمة للمخدرات.

وأشار الخاجة إلى أن الحملة تتضمن استطلاعات ميدانية موسّعة، مع شرائح مجتمعية مختلفة لاستخلاص آرائهم، وخبراتهم في التحذير من مغبة مخاطر السموم وآثارها المدمرة على الأسرة والمجتمع، كما تتخلل الحملة زيارات تثقيفية لمجالس المواطنين، ومحاضرات توعية في المراكز الصيفية عن مخاطر المخدرات، تركز على حث أولياء الأمور لحماية الأبناء من المخدرات.