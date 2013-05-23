وزير الثقافة يؤجل افتتاح “المعرض العام” حتى التحقيق في شكاوى فنانين تشكيليين

قرر الدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافة تأجيل افتتاح المعرض العام للفنانين التشكيليين في دورته الخامسة والثلاثين ، والذي كان مقررا افتتاحه في السادس والعشرين من مايو الجاري بقصر الفنون تحت شعار “الحوار بين الواقع والمأمول” .

وصرح الوزير مساء اليوم الخميس بأن التأجيل جاء بعد إحالة الشكاوي التي قدمت للشئون القانونية والتي أوصت بإرجاء افتتاح المعرض لحين الانتهاء من التحقيقات في الشكاوى المقدمة من بعض الفنانين التشكيليين .

وكان قد تم في الفرز الأول استبعاد فنانين جادين لهم تجاربهم الفنية المؤثرة في الحركة التشكيلية المصرية وحاصلين على جوائز عدة ولهم مقتنيات لدي بعض الوزارات وكذلك قطاع الفنون التشكيلية ، إلى جانب قبول بعض الفنانين بدون سحب استمارة وتقديمها في المواعيد المنظمة وعدم عرضها على لجنة الفرز الأولي وكذلك قبول بعض الأعمال لفنانين موقعة ومخالفة لسنة الانتاج المنصوص عليها في استمارة الاشتراك.

أ ش أ