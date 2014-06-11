قوات الدعم السريع السودانية: العمليات مستمرة حتى تحرير كاودا بجنوب كردفان

أكدت قوات الدعم السريع السودانية إستمرار العمليات العسكرية بولاية جنوب كردفان حتى تحرير مدينة كاودا من دنس المتمردين، كاشفة عن إصابة قائد الهجوم الفاشل على العتمور كوكو إدريس ومقتل 8 ضباط بارزين بالحركة الشعبية.

وقال الناطق باسم قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، الرائد محمد النذير أبكر، في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن دخول فصل الخريف لن يجعلهم يرفعون أيديهم عن التمرد والزحف للأمام لتحرير كاودا.

واشار إلى أن المتمردين أمامهم خياران إما الإنحياز للسلام أو مواجهة الموت على أيدي قوات الدعم السريع.

وأضاف: «العمليات العسكرية لن تتوقف إلا إذا جاءتنا تعليمات من القيادة بأن نعطي فرصة للسلام».