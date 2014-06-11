«بوتين»: لا أشن حربًا على حريات الإنترنت ولكني أحمي أطفال روسيا

نفى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، شن حرب على حريات الإنترنت، وقال إن «القيود التي فرضتها روسيا تهدف أساسا إلى حماية الأطفال من المحتوى غير اللائق».

وفي محاولة لتهدئة المخاوف من أنه يقمع حريات الإنترنت لدرء الانتقادات والاحتجاجات، قال «بوتين»، في منتدى لشركات الإنترنت الجديدة: «ناقشنا كثيرا تلك القيود على الاستغلال الجنسي للأطفال أو ترويج المخدرات أو الإرهاب أو الدفاع عن الانتحار».

وأصدرت روسيا تشريعا يحظر المواقع التي تتضمن مواد إباحية خاصة بالأطفال أو مواد مرتبطة بالمخدرات أو التطرف أو تدافع عن الانتحار لحماية الأطفال، لكن بعض المنتقدين يقولون إن القانون يفتح الباب أمام فرض قيود على محتوى أوسع.