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الجيش الإسرائيلي لجنوده: ممنوع «like» أو استخدام Whatsapp في نقل التعليمات

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ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، الثلاثاء، أن مسؤولين بالجيش الإسرائيلي أعلنوا مؤخرا عن قواعد جديدة تلزم المجندين والضباط بعدم الإفصاح عن أرائهم خلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل «فيس بوك» و«تويتر»، وكذلك عدم استعمال تطبيق «Whatsapp» في نقل التعليمات.

وأوضحت الصحيفة أن الإعجاب بصورة أو مقطع قد يصبح «فعلا منافيا لقيم الجيش الإسرائيلي»، وذلك وفقا للتعليمات الجديدة التى يطبقها الجيش.

وأشارت الصحيفة أن التعليمات تأتي على خلفية مثل، انتشار صور عارية لمجندات على مواقع «تويتر» و«فيس بوك»، وأيضا قيام جنود بتدشين حملة تضامن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع زميل لهم، يدعي ديفيد أدموف، عزل من منصبه بسبب نشر مقطع فيديو يظهر فيه وهو يرتكب مخالفة، وعرفت الحملة باسم «تضامنا مع ديفيد النحلاوي»، وذلك لأنه كان يخدم في كتيبة «ناحال»، ونشر زملائه صورا لهم بالزي العسكري وغطوا وجههم بلافتات كتب عليها: «أنا مع ديفيد النحلاوي»، وذلك اعتراضا على محاكمة زميلهم.

وتابعت الصحيفة أن ديفيد أدموف تمت محاكمته بسبب إلقائه الطوب على قائده، وليس بسبب مقطع الفيديو.

وأضافت «يديعوت أحرونوت» أن القواعد الجديدة تهدف لمنع الجنود من استخدام «فيس بوك» وغيره من المواقع، للتعبير عن أراء تتعارض مع قيم الجيش، لذا لجأ القادة لتلك القواعد لوضع قواعد لما يقوله أو يعجب به الجنود على تلك المواقع.

وذكرت الصحيفة أن القادة سيبلغون الجنود بضرورة إبلاغهم قبل كتابة أي شىء على حساباتهم الشخصية قد تسبب خرقا أمنيا أو ضررا لأفراد الأمن أو تنتهك قواعد الجيش، وكذلك لن يكون مسموحا للجنود بتحديد أماكن تواجدهم خلال أدائهم الخدمة العسكرية، أو نشر مواد إباحية.

من ناحية أخريي، سيتم التنبه على القادة بعدم استخدام لتطبيق ««Whatsapp كوسيلة لنقل التعليمات أو قبول طلبات الصداقة من الجنود لأن ذلك سيكون «ممنوعا».

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