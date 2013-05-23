مثقفون يتفقون على تشكيل لجنة لمواجهة المخاطر التي تواجه الإبداع



> شارك عدد كبير من المثقفين في المؤتمر الأول للمثقفين المصريين الذي عقد اليوم الخميس بنقابة الصحفيين تحت عنوان “دفاعا عن هويتنا الوطنية” والذي جاء ردا على الإهانة البالغة التي لحقت بالمثقفين المصريين على حد تعبيرهم.

وقد نظم المشاركون في المؤتمر وقفة على سلم النقابة مناهضة لوزير الثقافة الحالي وجماعة الإخوان المسلمين.

شارك في المؤتمر الشاعر أحمد فؤاد نجم وأحمد مجاهد رئيس هيئة الكتاب السابق، الفنان أحمد عبد العزيز، الكاتبة فتحية العسال ، الصحفي محمود بكري ، الروائي بهاء طاهر ، عضو مجلس نقابة الصحفيين جمال عبد الرحيم ، الكاتب إبراهيم عبد المجيد وعدد كبير من المثقفين.

واتفق الحاضرون على تكوين لجنة موسعة تضم كافة أطياف ورموز الإبداع الأدبي والفني في مجالاته المختلفة الكتابة والموسيقى والسينما والمسرح والفن التشكيلي رغبة في التواصل ومشاركة الجميع في درء المخاطر التي تحاصر المثقفين.

دعا منظمو المؤتمر، في بيان، لهم إلى أن تتكون اللجنة من بهاء طاهر، سيد حجاب، يوسف القعيد، مجدى أحمد على، محمد بدوى، فتحية العسال، أحمد فؤاد نجم، زين العابدين فؤاد، عادل السيوى، محمد عبلة، محمد سلماوى، محمد العدل، خالد يوسف، أبو العلا السلامونى.

كما تضم اللجنة أحمد عبد العزيز، محمود حميدة، أمير سالم، شريف عبد البديع، محمود الوردانى، أحمد عواض، حامد سعيد، عبد الجليل الشرنوبى، مها عفت وآخرين .

أ ش أ