منظمات حقوقية: 9 حالات تحرش شهدها التحرير في احتفالات تنصيب السيسي

أعلنت 25 منظمة حقوقية،عن أن الاحتفالات بفوز وتنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي يومي 3 و8 يونيو الجاري فى ميدان التحرير،شهدت 9حالات إعتداءات جنسية واغتصاب أسفرت عن عدة إصابات جسدية للفتيات.

وانتقدت المنظمات،في بيان مشترك لها،الثلاثاء,التعديلات الأخيرة في قانون العقوبات المرتبطة بجرائم الاعتداءات الجنسية،معتبرة أنها تمثل خطوة غير كافية لمحاسبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي,التي طالت على الأقل 500 ناجية خلال الفترة من فبراير 2011 إلى يناير 2014.

وأكدت المنظمات أن التصدى لهذه الظاهرة يحتاج إلى استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحتها وتشريع قانوني شامل، وأن التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات الجنائية الأخيرة جاءت نتيجة لضغط مستمر من قبل المجموعات، والمنظمات النسوية لضرورة محاسبة ومساءلة مرتكبي جرائم العنف الجنسي، وتفشيها خلال السنوات الماضية التي نتج عنها تداعيات مأساوية.

وطالب البيان باتخاذ التدابير اللازمة بتطبيق استراتيجية وطنية متكاملة، تشمل وزارات الصحة والعدل ومصلحة الطب الشرعي ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم للتصدي لتلك الظاهرة، وتطبيق منظومة تضمن حق السلامة الجسدية للنساء وتواجدهن في المجال العام.

كما طالبت المنظمات بتخصيص موازنة للدولة تشمل نشر إحصائيات ومعلومات شفافة خاصة بالعنف الجنسي ضد النساء،وتضمن التصميم والتطبيق الفعال للاستراتيجية المُشار إليها,فضلاً على ضرورة تعديل المواد «267» و«268» في قانون العقوبات المصري ليشمل تعريفًا مفصلاً وواضحًا للاغتصاب.

يذكر أن أبرز المنظمات الموقعة على البيان هى :جمعية بنت الأرض,حركة بصمة,حركة ضد التحرش,الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان,قوة ضد التحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية الجماعية,المبادرة المصرية للحقوق الشخصية,مبادرة شُفت تحرش,مركز الأرض لحقوق الإنسان,مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان,مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان,مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب,مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف,مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية,مؤسسة المرأة الجديدة.