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مصادر عراقية: أجزاء من منشآت كركوك البترولية أصبحت تحت سيطرة «داعش»

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أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء الثلاثاء، أن مناطق تابعة لمحافظة كركوك الغنية بالنفط أصبحت الآن تحت سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، «داعش».

وقالت مصادر في قيادة شرطة كركوك:«مسلحين من تنظيم (داعش) سيطروا على الأبنية الحكومية والأمنية غرب كركوك وقضاء الحويجة ونواحي الرياض والعباسي والرشاد».

وأوضحت: «أول وحدة إدارية ضمن محافظة كركوك تسقط بين المسلحين هي ناحية الزاب الواقعة على ضفاف نهر دجلة وعلى شريط حدودي يرتبط جنوبا بقضاء بيجي وغربا بالشرقاط وشمالا بمخمور وشرقا بقضاء الحويجة ومدينة كركوك» .

وذكرت أن «القوات الأمن المتواجده هناك من الجيش والشرطة تركت واجبها مما سمح لعناصر (داعش) للدخول إليها دون قتال والسيطرة على مبنى الشرطة والإدارة المحلية».

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس قضاء الحويجة، حسين على صالح: «أصبح القضاء قبل قليل بيد تنظيم (داعش)».

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