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«داعش» تستولى على أكبر مخازن لسلاح الجيش العراقي

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كشف مصدر مطلع في مدينة الموصل، الثلاثاء، عن استيلاء تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام»، «داعش»، على أكبر مخازن السلاح التابعة للجيش العراقي في شمال البلاد.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات لوكالة «باسنيوز» الكردية، إن أكبر معسكرات الجيش العراقي والذي يدعى «الغزلاني»، ويقع بضواحي مدينة الموصل وتضم أكبر مخازن للجيش العراقي في شمال البلاد، سقطت بالكامل بيد عناصر «داعش».

وأوضح أن المخازن تضم كميات ضخمة من الأسلحة التي اعتاد الجيش على تجهيز آلاف الجنود المتمركزين في المحافظة بها لكن لم يعرف بعد حجم الأسلحة الموجودة بدقة فيه لحظة سقوطه بيد المسلحين.

ويتوقع مراقبون أن يحدث سقوط مخازن سلاح الجيش العراقي بيد عناصر «داعش» انقلاباً لصالحهم مقابل الجيش العراقي.

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