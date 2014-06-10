حملة عسكرية لمطاردة عناصر «القاعدة» فى اليمن

بدأت قوات الجيش والشرطة اليمنية، الثلاثاء، حملة عسكرية مشتركة لمطاردة عناصر يشتبه بانتمائها لتنظيم «القاعدة» ظهرت مؤخرًا فى محافظة لحج جنوب اليمن.

وتأتى هذه الحملة فى ظل توترات تشهدها مديرية الحوطة مركز محافظة لحج منذ الأحد الماضى، وكان آخر التطورات التى تشهدها المحافظة مقتل جندى وإصابة آخر فى نقطة عسكرية، صباح أمس، من قبل مسلحين مجهولين.

وقال مدير الإعلام فى محافظة لحج، باسم الزريقى، إن عناصر يشتبه بانتمائها لتنظيم القاعدة ظهرت مؤخراً فى المحافظة وترفع شعار القاعدة.

وأرجع الزريقى عمليات الاغتيال التى تشهدها المحافظة إلى انتشار العناصر التى يشتبه بانتمائها لتنظيم القاعدة، مشيراً إلى أن الحملة ستطال المطلوبين أمنياً بمختلف الجرائم فى إطار مديرية الحوطة.

وظهر نشاط تنظيم القاعدة فى مديرية الحوطة مؤخراً بشكل لافت، حيث تقوم بعض الجماعات المسلحة برفع أعلام التنظيم ورسم شعاراتها على أسوار المبانى، وفقاً للزريقى.

وقال نائب محافظ لحج والأمين العام للمجلس المحلى فى المحافظة، على حيدر، إن قيادة المحافظة لجأت إلى الإعداد لحملة عسكرية بعد أن زادت الاغتيالات فى المحافظة، وخصوصًا بعد أن وصلت الجماعات المسلحة إلى مركز المحافظة.

وأرجع محللون سياسيون انتشار الجماعات التى يشتبه بانتمائها لتنظيم القاعدة فى أكثر من محافظة إلى الحملة الأمنية التى شنتها قوات الجيش والأمن بمساندة اللجان الشعبية خلال الشهرين الماضيين فى محافظتى أبين وشبوة والتى أدت إلى فرار العناصر المسلحة لأكثر من محافظة.

فى غضون ذلك، أعلنت وزارة الكهرباء اليمنية انقطاع التيار بشكل تام على كامل الأراضى اليمنية، أمس، بعد هجوم على خطوط لنقل الطاقة.

وذكرت الوزارة أن «المنظومة الوطنية للطاقة الكهربائية خرجت بكاملها عن الخدمة بما فيها محطة مأرب الغازية (فى وسط البلاد) بعد تعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية (بين) مأرب وصنعاء لاعتداء تخريبى، صباح أمس، فى منطقة جهم بمحافظة مأرب».

وقال مصدر مسؤول فى الوزارة لوكالة الأنباء اليمنية، إن «الاعتداء الذى نفذه المخربون... جاء بعد أقل من 6 ساعات من اعتداء نفذه ذات المخربين فى نفس المنطقة فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول». وبحسب المصدر، فإن الفرق الهندسية قامت بإصلاح الأضرار الناجمة عن الهجوم الأول «وبعد لحظات من عملية الإصلاح قام المسلحون بضرب خطوط نقل الطاقة مرة ثانية باستخدام الرصاص الحى فى نفس المنطقة».