بالصور.. «أردوغان» و«جول» يطلقان أول هليكوبتر هجومية تركية محلية الصنع

احتفل رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، والرئيس التركي عبد الله جول، بتدشين أول مروحية محلية الصنع تدخل الخدمة في الجيش التركي، التي أنتجتها شركة الصناعات الجوية، والفضائية التركية «توصاش».

وتم تسليم الطائرة في حفل نظمته قيادتي القوات الجوية، والبرية، في العاصمة أنقرة.. وأظهرت صور «أردوغان وجول» وهما يركبان على متن الطائرة ويرتديان زي الطيارين.

وبعد أشهر من من عقبات تقنية، ضم الجيش التركي مروحية هجومية اسمها «T - 129» إلى الخدمة، وجاء اسم الدفعة الأولى من الطائرة باسم «T-129A EDH».

ويقول خبراء إن المروحية سرعتها قليلة وتعاني من الاهتزاز الزائد أثناء الطيران، وضعف أدائها خلال إطلاق النار، بينما تعتزم تركيا تصدير مروحيتها، معتبرة أنها «ربما تكون الأفضل في العالم بالنسبة للحروب غير المتكافئة».

وأنتجت تركيا المروحية الهجومية بالتعاون مع شركة «أغستاوستلاند» الإيطالية، ووقعت معها في 30 مارس 2007 اتفاقا للتعاون في تطوير وإنتاج 51 طائرة هليكوبتر هجومية، كما سيتم تجميع الـ «T -129» في مصنع «تاي» التركي.. وفي 22 يونيو 2008 دخل الاتفاق حيز التنفيذ بموجب عقد «أتاك» بلغت قيمته 3.2 مليار دولار.