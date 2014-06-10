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اليمن يغرق في الظلام بعد تخريب خطوط نقل الطاقة الرئيسية

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غرقت مدن اليمن في الظلام، الثلاثاء، بعد ساعات من هجومين استهدفا خطوط نقل الطاقة من محافظة مأرب النفطية، شمال شرق العاصمة، صنعاء، مما أدى إلى انقطاع التيار بشكل كامل عن جميع الأراضي اليمنية.

وأعلنت وزارة الكهرباء في بيان: «خرجت المنظومة الوطنية للطاقة الكهربائية بكاملها عن الخدمة بما فيها محطة مأرب الغازية بعد تعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية مأرب صنعاء لاعتداء تخريبي بالرصاص في منطقة جهم بمحافظة مأرب».

وقالت الوزارة، في بيان، الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إن «الإعتداء الذي نفذه مخربون قبليون الساعة 8 صباحا جاء بعد أقل من 6 ساعات من إعتداء نفذه المخربون نفسهم في المنطقة ذاتها في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، ونفذ الاعتداء الثاني بعد لحظات من انتهاء فرق هندسية من إصلاح أضرار الهجوم الأول».

وقالت الوزارة إن «المهاجمين مازالو يرفضون السماح للفرق الهندسية التابعة لمؤسسة الكهرباء من إصلاح خطوط النقل المتضررة».

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