"التعليم": إعادة توزيع درجات اللغة الإنجليزية إذا ثبتت صعوبة الأسئلة

أصدر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، قرارًا بتصحيح عينة عشوائية من إجابات طلاب المدارس الحكومية الرسمية من امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوى العام (نظام حديث) والذى أدى طلابها الامتحان اليوم الثلاثاء.

وأضاف فى بيان للوزارة منذ قليل أنه حال ما إذا أثبتت العينة العشوائية صعوبة بعض الجزيئات التى وردت فى الامتحان، فإنه سوف يتم إعادة توزيع درجاتها على الأسئلة المناسبة، وبحيث لا يضار الطالب الذى أجاب على هذه الجزيئات.

وكان تقرير واضعى الأسئلة عن امتحان اللغة الإنجليزية أورد أن أسئلة الامتحان جميعها من الكتاب المدرسى وبعيدة تمامًا عن الأجزاء المحذوفة، ومتنوعة المستويات المعرفية، كما اشتمل التقرير على أرقام الصفحات الوارد منها الأسئلة من الكتاب المدرسى وكتاب التدريبات المقررين هذا العام.

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