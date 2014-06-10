وزيرة التضامن الاجتماعي: المتحرش بها في «التحرير» صحفية.. وحالتها سيئة

قالت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، إن السيدة التي تعرضت للتحرش بميدان التحرير، منذ 5 أيام، «تعمل صحفية في جريدة (عيون مصر)، ونزلت للميدان، لعمل (ريبورتاج) صحفي».

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، مساء الثلاثاء: «بعدما تعرضت الصحفية، للتحرش، قام المتحرشون بإلقاء الماء المغلي عليها، وهي الآن في حالة نفسية سيئة».

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الزيارة التي قامت بها، ومعها عادل العدوي، وزير الصحة، هدفها «التأكيد على تضامن الدولة معها، ووقوفنا مع المرأة ضد التحرش، ومواصلة الطريق للحصول على جميع حقوقها».