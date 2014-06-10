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بالفيديو .. ضابط واقعة التحرش الجماعي بالتحرير يروي تفاصيل الحادثة

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بالفيديو .. ضابط واقعة التحرش الجماعي بالتحرير يروي تفاصيل الحادثة بالفيديو .. ضابط واقعة التحرش الجماعي بالتحرير يروي تفاصيل الحادثة

قال النقيب مُصطفى ثابت ضابط قسم باب الشعرية وأحد منقذي -الفتاة المتحرش- بها في ميدان التحرير، إن ماقام به تجاه المتحرش بها واجب عليه أن يقوم به، موضحًا أنه كان هناك الآلاف حول الفتاة، وخلال إنقاذهم لها، تعدواعليهم، ولم يكن هناك من يتعاطف معهم أومع الفتاة .

وأضاف مصطفى خلال لقائه بالإعلامي شريف عامر على قناة MBC : رأينا الموت بأعينا، ولم يكن هناك من يساعدنا بل انقسم الناس بين من يحاول التعدى على الفتاة ومن يشاهد دون مساعدة، فقمنا بإطلاق الأعيرة النارية في الهواء للوصول إليها، إلا أن ذخيرتنا أيضًا نفذت .

وأعرب مصطفى ثابت عن فخره بتكريم الداخلية وتوجيه رئاسة الجمهورية لتكريمه   .

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