الرقابة المالية: 100ألف جنيه لضابط الشرطة الشهيد و50 ألف في حالة الوفاة الطبيعية

أعلنت هيئة الرقابة المالية في بيان رسمي صدر، مساء اليوم، إنَّه تم إصدار وثيقة تأمين بقيمة 100 ألف جنيه على حياة ضابط الشرطة في حالة الاستشهاد، و50 ألف حالة الوفاة الطبيعية شرط أن يكون ذلك خلال فترة خدمته

وقال مصدر مسئول بشركة مصر لتأمينات الحياة التي أصدرت الوثيقة بالتعاون مع وزارة الداخلية في تصريحات خاصة، أن الوثيقة الجديدة تغطي الحوادث الشخصية والشغب والاضطرابات والإرهاب التي يتعرض لها ضابط الشرطة.

وأكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية علي أهمية وثيقة التأمين علي حياة ضباط الشرطة في ظل الظروف الحرجة التي مرت بها البلاد علي مدار عام وتقديرا للرسالة المهمة التي يقوم بها ضابط الشرطة في خدمة المجتمع.

وأشار إلى أن حياة ضابط الشرطة لا تقدر بثمن ولكن هو تعويض مادي بسيط لإعانة أسرته في الحالات الطارئة وموضحا أن الرقابة المالية اتخذت إجراءات سريعة للموافقة علي الوثيقة.