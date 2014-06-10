أخبار عاجلة

«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير التربية والتعليم يقرر توزيع درجات الأسئلة الصعبة بامتحان اللغة الإنجليزية اليوم

Google+ Print
وزير التربية والتعليم يقرر توزيع درجات الأسئلة الصعبة بامتحان اللغة الإنجليزية اليوم وزير التربية والتعليم يقرر توزيع درجات الأسئلة الصعبة بامتحان اللغة الإنجليزية اليوم

محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم

قرر وزير التربية والتعليم توزيع درجات الأسئلة الصعبة بامتحان الانجليزي نظرا لعدد الشكاى من الطلاب بالمحافظات المختلفة ..على أن تشمل السؤال الخاص بالقطعتين وسؤال الأخطاء اللغوية.. أما لجنة وضع الامتحانات فأكدت أن امتحان الإنجليزي مطابق للمواصفات..ومن الكتاب المدرسي .

وكان العديد من الطلاب وأولياء الأمور قد شكو من صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية ، بينما أعلنت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم  أنه تم ضبط 15 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة اليوم.. فيما أعلن محمد سعد المشرف على الامتحانات أن تصحيح عينة اللغة العربية بدأ اليوم..ويستمر لمدة يومين.

ومن جهتهم دشن الطلاب بالثانوية العامة صفحة بعنوان «ثورة طلاب الثانوية العامة» للتحقيق فى دعاوى تسريب بعض نماذج أسئلة مادة اللغة الانجليزية .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا