وزير التربية والتعليم يقرر توزيع درجات الأسئلة الصعبة بامتحان اللغة الإنجليزية اليوم

قرر وزير التربية والتعليم توزيع درجات الأسئلة الصعبة بامتحان الانجليزي نظرا لعدد الشكاى من الطلاب بالمحافظات المختلفة ..على أن تشمل السؤال الخاص بالقطعتين وسؤال الأخطاء اللغوية.. أما لجنة وضع الامتحانات فأكدت أن امتحان الإنجليزي مطابق للمواصفات..ومن الكتاب المدرسي .

وكان العديد من الطلاب وأولياء الأمور قد شكو من صعوبة امتحان اللغة الإنجليزية ، بينما أعلنت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم أنه تم ضبط 15 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة اليوم.. فيما أعلن محمد سعد المشرف على الامتحانات أن تصحيح عينة اللغة العربية بدأ اليوم..ويستمر لمدة يومين.

ومن جهتهم دشن الطلاب بالثانوية العامة صفحة بعنوان «ثورة طلاب الثانوية العامة» للتحقيق فى دعاوى تسريب بعض نماذج أسئلة مادة اللغة الانجليزية .