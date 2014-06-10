قناة أمريكية: ضحية «التحرش» في مصر تتهم بـ«الفسق» وفي الغرب تربح الملايين

قالت قناة «الحرة» الأمريكية، الثلاثاء، إن ضحية التحرش الجنسي تتهم في مصر بـ«الفسق» بينما تربح الملايين في الدول الغربية بواسطة قضايا التعويضات، وذلك تعليقا علي حادثة التحرش الجماعي، التى وقعت في ميدان التحرير، أثناء الاحتفال بتنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت القناة أن القوانين، التى تسنها الدول الغربية لمكافحة التحرش «تقسوا بعقوباتها على المتحرش»، وتابعت أن المتحرش، في الولايات المتحدة، هو «الشخص الذي يعتدي جنسيا، وبشكل مباشر على الضحية، أو يؤذيها معنويا».

وتابعت أن مفهوم التحرش في الولايات المتحدة يشمل «أي تصرف به تهديد أو تخويف أو إزعاج لشخص، وكذلك الألقاب أو التعليقات المهينة أو الإباحية أو إعاقة الحركة وصولا إلى التلامس الجسدي المباشر»، وليس بالضرورة أن يكون المتحرش رجلا فالقوانين تشمل تحرش المرأة بالرجل، وتحرش المثليين.

وأوضحت القناة أن القضاء الأمريكي أقر، للمرة الأولى، في 1986، بأول حالة تحرش ضد شخص، حيث اعترفت محكمة بمسؤولية إحدى الشركات بشكل مباشر على تصرفات أحد المشرفين الذي تحرش بإحدي الموظفات.

وقالت «الحرة»: «رغم أن المجني عليها لم تتضرر ماديا أو جسديا، اعتبر هذا الحكم سابقة في التأكيد على أن خلق بيئة عدائية في أماكن العمل يخلق سببا لاتهام شخص بممارسة التحرش».

وتابعت أن عقوبات التحرش والاعتداء الجنسي تتدرج من الإنذار بالفصل من العمل والفصل منه والحصول على معالجة نفسية وإلى السجن بمدد تصل إلى 20 عاما، حسب قوانين كل ولاية.

وذكرت القناة الأمريكية أشهر قضايا التحرش الجنسي، التى وقعت في الولايات المتحدة و الغرب، منها حصول أمريكية من أصول إفريقية على تعويض قدره مليون و73 ألف دولار لأن رجلا أبيض تحرش بها على أساس تمييز في الجنس واللون، وأيضا أدت مشاعر رجل تجاه صديقته السابقة إلى الحكم عليه بإعادة التأهيل لمدة 5 سنوات وغرامة مقدارها 12 ألف دولار وقضاء 500 ساعة tفي الخدمة العامة، وذلك عندما رأت المحكمة أن رسائله الإلكترونية لصديقته السابقة حملت «إزعاجا وتهديدا وتحرشا»، وأشارت لقضية رجل من تكساس حصل على أكثر من نصف مليون دولار لأن رئيسته في العمل «تحرشت به جنسيا، وطالبته بلمس أجزاء من جسدها».

وعلي الصعيد السياسي، أطاحت واقعة تحرش بالمرشح هرمان كين من الفوز بتأييد الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة 2012، بعد أن اتهمته امرأه بأنه «تحرش بها جنسيا عندما طلبت منه المساعدة للحصول على عمل عندما كان رئيسا للـ(الجمعية الوطنية لأصحاب المطاعم)».

وتابعت «الحرة» أن المدير السابق لصندوق النقد الدولي، دومينيك شتراوس، تمت الإطاحة به من رئاسة الصندوق، بل وقرر أيضا عدم خوض سباق الرئاسة في فرنسا، عقب الكشف عن تورطه في فضيحة جنسية، ودفعت الواقعة البرلمان الفرنسي لرفع عقوبة التحرش الجنسي إلى السجن سنتين، مع تشديد العقوبات في حالات استخدام القوة المفرطة، وفي بريطانيا، تصل عقوبة التحرش إلى السجن 6 شهور، وغرامة 500 آلاف جنيه إسترليني.

وأكدت القناة أن النشطاء في مصر يتهمون الأنظمة الحاكمة المتعاقبة بـ«استخدام التحرش كوسيلة لمنع عن معارضة السلطة».

واختمت «الحرة» بقولها: «بينما يشمل قانون التحرش، في الدول الغربية، كل شيء في مناحي الحياة، يدور الشد والجذب، في مصر، بين مسألتين: (إيه نزلها الشارع وسط الرجال؟)، أو آخرين يتهمون الأنظمة باستخدام التحرش لخدمة أهداف سياسية».