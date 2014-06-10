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أحمد كريمة: نحتاج منظومة مجتمعية متكاملة لمواجهة ظاهرة التحرش

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أحمد كريمة: نحتاج منظومة مجتمعية متكاملة لمواجهة ظاهرة التحرش أحمد كريمة: نحتاج منظومة مجتمعية متكاملة لمواجهة ظاهرة التحرش

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه من المقرر شرعًا أن تحريم الزنا هو تحريم لعينه وذاته وما يوصل إليه، وقال الله تعالى "ولا تقربوا الزنا"، ولذلك حرمت الشريعة الإسلامية الخلوة بالأجنبية والتبرج والاختلاط، وكل ما يؤدى إلى ارتكاب الزنا بأى صورة .

وأضاف كريمة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن التحرش كما وصف فى الشريعة الإسلامية مقدمات الزنا، وهو أمر محرم ومجرم، مستشهدًا بقول الله تعالى: "إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين ءامنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة"، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :"لأن يطعن أحدكم بمخيط فى يده خير له من أن يمس بشرة أو جلد امرأة لا تحل له"، لافتًا إلى أن الشريعة الإسلامية أوجبت التعزير عقوبة غير مقدرة بنظر القاضى فى حق الفاعل للمحظور والمجنى عليه.

وأوضح أن تصاعد هذه الجريمة فى الآونة الأخيرة، يؤكد أن المجتمع بأكمله مسئول عن ذلك، فالأسرة مسئولة، لأنه تستهون وتهمل فى التربية، وكذلك المؤسسات التعليمية الفاقدة للقدوة والخالية من كتب القيم الأخلاقية، والعمل الدعوى للمسلمين والرعوى للمسيحيين المنفصل عن الواقع، والتعقيدات فى تنفيذ العقوبات الزجرية الضعيفة.

وأكد كريمة ضرورة وجود منظومة متكاملة، لمواجهة هذا الأمر الدخيل على تدين وشهامة الشعب المصرى.

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