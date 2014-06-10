محافظ الإسكندرية يفتتح الدورة الـ26 لـ«بينالي البحر المتوسط» بمشاركة 13 دولة

افتتح اللواء طارق مهدي، محافظ الإسكندرية، الثلاثاء، الدورة الـ26 لـ«بينالي الإسكندرية لدول حوض البحر المتوسط»، بمتحف الفنون الجميلة بمطقة محرم بك بالإسكندرية، والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 10 يونيو الجاري وحتى 6 يوليو المقبل.

حضر الافتتاح الدكتور هشام سعودي، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، والدكتور صلاح المليجي، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وأحمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للمتاحف، وطارق مأمون، مدير عام المتاحف الفنية.

ويُشارك في هذه الدورة التي تنطلق تحت شعار «إرادة التغيير» 18 فنانًا يمثلون 13 دولة هم «مصر وإسبانيا وتركيا وصربيا والجبل الأسود والبوسنة وسلوفينيا ومالطا واليونان وليبيا، وتونس وسوريا والجزائر والمغرب».