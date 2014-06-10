البرلمان الليبي يكلف أبوسهمين قائدًا للجيش.. والصور قائمًا بأعمال النائب العام

قرر المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) ، تعيين رئيس المؤتمر نوري أبوسهين رسميا قائدا أعلى للقوات المسلحة بحصوله على 59 صوتا من أصل 95 حضروا جلسة اليوم (الثلاثاء) ،على أن يستمر في منصبه حتى يتم انتخاب مجلس النواب الجديد 25 يونيو الجاري .

> وقال عمر حميدان الناطق الرسمي بأسم المؤتمر الوطني العام أن المؤتمر كلف رسميا خلال جلسته المنعقدة حتى الآن رئيسه بوسهمين قائدا للجيش الليبي ، كما كلف الصديق الصور بأعمال النائب العام وذلك لبلوغ النائب العام السابق عبد القادر رضوان سن المعاش.

> وأضاف أن أعضاء المؤتمر يناقشون الآن الأوضاع الأمنية ببنغازي والاستعدادات للانتخابات البرلمانية.

> وكان النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) قد أرسل رسالة لرئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني خلال خلافه مع المؤتمر حول اختيار معيتيق لرئاسة الحكومة ، أبلغه فيها بأن من يحمل صفة القائد الأعلى للجيش الليبي هو المؤتمر الوطني العام وليس شخص رئيسه أو أحد نائبيه وذلك حسبما ورد في الإعلان الدستوري.

> ا ش أ