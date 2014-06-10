حمدي وهيبة: من حق السيسي اختيارموظفيه من داخل القصر أو من خارجه

قال اللواء حمدي وهيبه ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، إن حفل تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي أعاد لمصر هيبتها، ومكانتها بشكل كبير مؤكدًا أنه شعر بالفخر وأدرك مدي الجهد المبذول من جانب رئاسة الجمهورية حتي يظهر هذا اليوم بهذه الصورة وهذا ليس دور الحرس فقط ولكن ديوان رئاسة الجمهورية.

أوضح “وهيبة” في تصريحات خاصة لبرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمة الإعلامي شريف عامر علي قناة ام بي سي مصر، أن العاملين برئاسة الجمهورية، لابد أن يكون لديهم نوع من المرونه في التعامل مع الطواريء وتحركات الرئيس المفاجئة ، وأن تكون قصور الرئاسة جميعها مهيئة لعقد اجتماعات طارئة.

وأوضح أنه من حق رئيس الجمهورية هو المسئول عن تحديد مدير مكتبه وكافة الموظفين اللذين سيقوم بالتعامل معهم بشكل مباشر، يلتقي كافة العاملين بالرئاسة مع بداية توليه المنصب ومن الممكن أن يختار من بينهم او يعين غيرهم ممن يختارهم هو بإرادته .