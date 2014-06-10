إصابة 4 أشخاص في انفجار إسطوانتين بوتاجاز بمخبز آلي جنوب الأقصر

أصيب أربعة أشخاص بحروق متفرقه بالجسم، مساء اليوم الثلاثاء، جراء انفجار إسطوانتين بوتاجاز بمخبز آلي، بقرية العديسات قبلي التابعة لمدينة الطود جنوب الاقصر .

وقال الدكتور أبوالنجا الحجاجي، مدير مرفق الإسعاف بالأقصر، إن الحالات الأربع تم نقلها إلى مستشفى الأقصر الدولي منذ قليل، مشيرًا إلى أن المصابين هم: محمود محمد أحمد 18 سنة وحمدي محمد أحمد 15 سنة وعبد الصبور هاشم 10 سنوات ومحمد محمود عطية 25 سنة.

وتبين أن إحدى الإسطوانتين انفجرت، فاشتعلت النيران بأرجاء المخبز، ما أدى لانفجار الإسطوانة الثانية، وأسفر عن إصابة أربعة أشخاص بحروق، وجاري تحرير محضر بالواقعه، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.