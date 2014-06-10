زويل يهنيء السيسي بثقة الشعب المصري ويوجه الشكر لعدلي منصور

هنأ العالم المصري أحمد زويل، الرئيس عبدالفتاح السيسي على فوزه الكاسح في الانتخابات الرئاسية وثقة الشعب المصري المتطلع إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة ومستقرة تستعيد مكانتها المستحقة بين الأمم.

> وقال زويل – في خطاب تهنئة للرئيس السيسي – إن ثقة المصريين الكبيرة في الرئيس السيسي ستدفعه لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه مصر ليقود بناء دولة فيها التعليم والبحث العلمي ركيزة أساسية، داعيا المصريين إلى الالتفاف حول الرئيس السيسي ودعمه ومساندته، مؤكدا أنه متفاءل بمستقبل مصر وأنها تستطيع التقدم والإنجاز على كافة المستويات.

> وقال شريف فؤاد المستشار الإعلامي للعالم المصري أحمد زويل، إن زويل حرص على توجيه التحية والتقدير إلى المستشار عدلي منصور، مؤكدا أن التاريخ سوف يذكر له ما قدمه للوطن وإدارته للبلاد بحكمة بعد أن تولى المسئولية في ظروف غاية في الدقة.

> وأضاف أن زويل كان حريصا على تلبية دعوة رئاسة الجمهورية لحضور حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث يحمل قلادة النيل من الدولة المصرية التي كرمته تقديرا لإنجازاته إلا أنه اعتذر عن الحضور بسبب طلب الفريق المعالج إرجاء السفر عدة أسابيع قليلة لاستكمال المرحلة الأخيرة من فترة النقاهة بعد أن من الله عليه بالشفاء من مرضه، خاصة أنه كان عائدا من رحلة طيران استغرقت 12 ساعة ذهابا وعودة إلى جامعة ييل التي منحته الدكتوراه الفخرية.

> وأشار إلى أن زويل سيكون في مصر قريبا وسيلتقي الرئيس لتقديم التهنئة وعرض آخر ما وصل إليه المشروع القومي للنهضة العلمية (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا) والذي حقق إنجازات كبيرة في وقت وجيز، وأنه سيلتقي الدكتور زويل في لندن نهاية الشهر المقبل ويصاحبه في رحلته إلى القاهرة.

> أ ش أ