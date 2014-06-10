أخبار عاجلة

«وش النحس».. ماذا قدم ليستر سيتي بعد رحيل رانييري؟ -
مساء الانوار - محمود بازوكا لاعب الاتحاد السكندري: مكنتش حاسس بالدم وهو نازل من راسي بعد الهدف -
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي -
صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

زويل يهنيء السيسي بثقة الشعب المصري ويوجه الشكر لعدلي منصور

Google+ Print
زويل يهنيء السيسي بثقة الشعب المصري ويوجه الشكر لعدلي منصور زويل يهنيء السيسي بثقة الشعب المصري ويوجه الشكر لعدلي منصور

هنأ العالم المصري أحمد زويل، الرئيس عبدالفتاح على فوزه الكاسح في الانتخابات الرئاسية وثقة الشعب المصري المتطلع إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة ومستقرة تستعيد مكانتها المستحقة بين الأمم.
> وقال زويل – في خطاب تهنئة للرئيس السيسي – إن ثقة المصريين الكبيرة في الرئيس السيسي ستدفعه لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه ليقود بناء دولة فيها التعليم والبحث العلمي ركيزة أساسية، داعيا المصريين إلى الالتفاف حول الرئيس السيسي ودعمه ومساندته، مؤكدا أنه متفاءل بمستقبل مصر وأنها تستطيع التقدم والإنجاز على كافة المستويات.
> وقال شريف فؤاد المستشار الإعلامي للعالم المصري أحمد زويل، إن زويل حرص على توجيه التحية والتقدير إلى المستشار عدلي منصور، مؤكدا أن التاريخ سوف يذكر له ما قدمه للوطن وإدارته للبلاد بحكمة بعد أن تولى المسئولية في ظروف غاية في الدقة.
> وأضاف أن زويل كان حريصا على تلبية دعوة رئاسة الجمهورية لحضور حفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث يحمل قلادة النيل من الدولة المصرية التي كرمته تقديرا لإنجازاته إلا أنه اعتذر عن الحضور بسبب طلب الفريق المعالج إرجاء السفر عدة أسابيع قليلة لاستكمال المرحلة الأخيرة من فترة النقاهة بعد أن من الله عليه بالشفاء من مرضه، خاصة أنه كان عائدا من رحلة طيران استغرقت 12 ساعة ذهابا وعودة إلى جامعة ييل التي منحته الدكتوراه الفخرية.
> وأشار إلى أن زويل سيكون في مصر قريبا وسيلتقي الرئيس لتقديم التهنئة وعرض آخر ما وصل إليه المشروع القومي للنهضة العلمية (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا) والذي حقق إنجازات كبيرة في وقت وجيز، وأنه سيلتقي الدكتور زويل في لندن نهاية الشهر المقبل ويصاحبه في رحلته إلى القاهرة.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج

حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج

معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن

معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن

ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر»

ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر»